Lamborghini Huracan Sterrato staat niet op gewone banden

Wist je dat de Lamborghini Huracan Sterrato niet op gewone banden, maar op Bridgestone Dueler All-Terrain staat?

Supercars staan vaak op enorm sportieve banden. Hartstikke fijn op een warme zomerdag met plakkerig asfalt. Wat minder in weersomstandigheden met minder ideale temperaturen. Hoe sportiever de compound, hoe listiger het rijden kan zijn. Aan grip heb je in elk geval geen gebrek als het gaat om de Lamborghini Huracan Sterrato, want de auto staat op aparte banden.

Goodyear, Michelin, Pirelli. Het zijn de meest gangbare merken als het gaat om rubber voor onder een supercar. Wat dat betreft voelt het misschien een beetje gek als je beseft dat de Lamborghini Huracan Sterrato banden van Bridgestone zijn. Vergis je echter niet, het gaat hier om de Bridgestone Dueler All-Terrain AT002. Een offroad band speciaal ontwikkeld voor de Sterrato.

De banden geven niet alleen extra grip op onverharde wegen en in de modder, het is ook nog eens een run-flat band. Je kunt dus gewoon doorrijden in het geval van een lekke band. Bridgestone heeft details vrijgegeven over de nieuwe Dueler All-Terrain AT002. De productie gaat binnenkort van start.

Ten eerste is het ’s werelds eerste offroad band voor een supercar. Mocht je een lekke band rijden met de Lamborghini Huracan Sterrato dan kun je nog 80 kilometer doorrijden. Mits je niet harder gaat dan 80 km/u overigens, dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Het advies is sowieso om zo snel mogelijk naar een garage te rijden. Al kun je er 100% vanuit gaan dat de lokale garage geen nieuwe Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 op voorraad heeft..

Optioneel krijgen Huracan Sterrato-kopers de mogelijkheid de Bridgestone Blizzak LM005 erbij te nemen. Dit is een winterband met extra grip in sneeuw en onder natte omstandigheden. De maten zijn eigenlijk niet eens zo heel bizar in vergelijking met sommige supercars. De AT002 is 235/40 R19 breed aan de voorzijde en 285/40 ZR19 achter. De Blizzak LM005 meet 235/40 R19 voor en 285/40 R19 achter.

Een verschil tussen de Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 en de Blizzak LM005 is dat eerstgenoemde beschikt over een ZR-rating. Dat betekent dat je op hoge snelheid mag rijden, de Huracan Sterrato heeft een elektronisch begrensde topsnelheid van 260 km/u.