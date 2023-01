FIA: Formule 1 is niet alleen met geld te koop

De FIA heeft gereageerd op het bod van Saudi-Arabië om de Formule 1 te kopen.

Het controversiële bod van Saudi-Arabië maakt nogal wat tongen los. Zelfs de FIA laat van zich horen. Opmerkelijk, want de autosportfederatie is neutraal en heeft geen politieke mening.

De Formule 1 is op dit moment in handen van Liberty Media. Een paar dagen geleden kwam naar buiten dat Saudi-Arabië interesse had in het kopen van de F1. Een bizar bod van maar liefst 20 miljard dollar werd geopperd. De FIA is niet blij met het enorme bod van Saudische kant.

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem heeft op Twitter van zich laten horen namens de FIA. De voorzitter zegt dat je niet de Formule 1 kunt kopen met enkel een zak geld. Een mogelijke koper moet een duidelijk plan hebben, aldus Sulayem. Het gaat hier onder meer over duurzame ideeën over de toekomst van de sport, maar de koper moet ook het algemeen belang van de Formule 1 hoog in het vaandel houden. Kortom, niemand kan de F1 zomaar kopen als een soort speeltje.

De FIA is, als non-profitorganisatie, voorzichtig met vermeende hoge prijskaartjes van 20 miljard dollar die op de F1 worden geplakt. Elke potentiële koper wordt geadviseerd om gezond verstand te gebruiken, het algemeen belang van de sport te overwegen en met een duidelijk, duurzaam plan te komen – niet alleen veel geld. Mohammed Ben Sulayem, FIA-voorzitter

Hoewel steeds meer landen in het Midden-Oosten Formule 1-races organiseren, is het eigenaarschap wellicht een brug te ver. Saudi-Arabië, maar bijvoorbeeld ook Bahrein hebben niet de beste reputatie als het gaat om mensenrechten. Als de F1 in dit soort handen valt kan dit ook de reputatie van de Formule 1 schaden. Denk aan het controversiële wereldkampioenschap voetbal in Qatar, waar wereldwijd veel commotie om was en wat uiteindelijk ook een vieze nasmaak gaf.

Voorlopig zal de Formule 1 niet zomaar verkocht worden. Sinds de F1 in handen is van Liberty Media heeft de sport getransformeerd naar een nieuw niveau. Meer races op de kalender dan ooit, men spreekt een groter publiek aan dan ooit tevoren én er is een groot duurzaamheidsplan. Het is allemaal de vraag wat daar nog van over blijft als een land als Saudi-Arabië eigenaar zou worden van de Formule 1.