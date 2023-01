Renault maakt eerste details nieuwe Espace bekend!

De Renault Espace keert terug. Maar hoe of wat?

De Espace moet je als het goed is bekend in de oren klinken. Er was ooit een tijd dat Nederlanders massaal in gezinsbusjes reden, daar speelde de Renault Espace een belangrijke rol. Ruimte voor je gezin, de hond en heel veel zooi. Je kon er alles mee. Generaties groeiden er mee op. Echter, in het tijdperk van crossovers en SUV’s had de Espace geen bestaansrecht meer. Of toch wel?

De vijfde generatie Renault Espace verscheen in 2015, maar werd vorig jaar met pensioen gestuurd. De MPV mocht lang blijven, echter ook de Fransen zagen in dat er nog maar weinig mensen zaten te wachten op dit type auto. Toch is het model niet dood.

Er komt een zesde generatie Renault Espace en het merk heeft nu de eerste details alvast bekendgemaakt. De auto wordt een SUV (goh!) en komt als vijf- en als zevenzitter op de markt. De focus ligt op comfort, zoals ook bij de voorgaande vijf generaties. Maar dan in een nieuwe, moderne verpakking.

De zesde generatie Renault Espace komt op het CMF-CD platform te staan. Om je een idee te geven. De huidige Nissan Qashqai, X-Trail en de Mitsubishi Outlander staan op dit platform. Dan heb je een beetje een idee welke richting je op moet denken qua grootte en vorm.

De onthulling van de nieuwe Renault Espace volgt in het voorjaar van 2023. Dan maakt het merk ook meer details bekend over de SUV.