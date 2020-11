Gelekt: de nieuwe Subaru BRZ - Autoblog.nl

De funmobiel van Subaru is terug!

Zoals meestal het geval is bij introducties tegenwoordig komt de nieuwe Subaru BRZ niet als een donderslag bij heldere hemel. Dat maakt de auto echter niet minder leuk. De voorkant kregen we twee weken geleden al te zien middels een teaser. Nu hebben we een paar uur voorafgaand aan de onthulling de auto volledig in beeld!

Doorontwikkeling

We kunnen nu zien dat de voorkant die we eerder zagen ook meteen het grootste nieuws was. Het profiel van de auto is namelijk vrijwel identiek aan de vorige BRZ. Waar Nissan met de Z Proto nog aardig wist te verhullen dat het om een doorontwikkeling van de 370Z ging, lijkt het hier meer om een flinke facelift te gaan. Daarmee krijgt de Subaru BRZ een lange levensloop, want het origineel is ook al weer acht jaar oud.

Design

Ondanks het sterke deja vu-gevoel er is toch nog aardig wat veranderd op design-vlak. Het front is compleet anders. De neus is strakker en moderner geworden, maar valt desondanks niet uit de toon bij de rest van het ontwerp. De achterlichten hebben een Aston Martin-esque ontwerp gekregen en zijn aan elkaar verbonden middels een strip. In plaats van een losse spoiler zien we een ducktail á la Toyota Supra. De zijkant is nagenoeg identiek aan de vorige Subaru BRZ, maar we zien wel nieuwe luchtinlaten achter de voorwielen.

Specificaties

We moeten het voor nu nog even zonder de specificaties van de Subaru BRZ stellen. Daarvoor moeten we de officiële info van Subaru afwachten. Die kunnen we later vanmiddag met jullie delen.

Europa

Dan nu het slechte nieuws: de Subaru BRZ komt in tegenstelling tot zijn voorganger waarschijnlijk niet naar ons continent. Deze teleurstellende mededeling deed een woordvoerder van Subaru onlangs tegenover Autocar. De BRZ is daarmee exclusief voorbestemd voor de Amerikanen. Er is echter nog hoop. De BRZ krijgt namelijk ook weer een Toyota-broertje in de vorm van de GR86. Daar weten we verder nog weinig van, maar als het meezit komt die wél naar Europa.