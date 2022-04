Lamborghini in Q1 2022: iedereen nog een V10 en V12

Hoe dan? Want dat Lamborghini zo krankzinnig succesvol was kunnen wij eigenlijk maar moeilijk bevatten. De verkoopcijfers van Lamborghini in Q1 2022 zijn opmerkelijk te noemen.

Het is iets dat je natuurlijk vaker ziet. Bij een relatief klein merk, zijn er grotere verschuivingen mogelijk qua percentages. Een model dat aanslaat (of juist niet!) kan een groot verschil maken. In het geval van Lamborghini is dat niet anders. Maar bij Lamborghini is het dit kwartaal (Q1 2022) wel heel bijzonder. Dat meldt het Italiaanse merk.

Om maar meteen met de deur te vallen, ze hebben op positieve wijze een record te pakken. In het eerste kwartaal van 2022 verkocht het merk namelijk 2.539 exemplaren wereldwijd. Dat is een redelijke stijging (5%) ten opzichte van het jaar ervoor en een hele flinke stijging ten opzichte van het jaar daarvoor: 20%.

Lamborghini in Q1 2022

Natuurlijk, in absolute aantallen valt het best mee. En sinds de Urus verkoopt Lamborghini aanzienlijk meer auto’s. Maar hier komt het gekke, de Urus neemt ‘maar’ de helft van de verkopen voor zijn rekening.

Dat betekent dus dat de andere helft twee supercars zijn. Twee behoorlijk belegen supercars nota bene. De Aventador kwam namelijk in 2011 op de markt (als opvolger van de Lamborghini Murcielago) en is dus al 11 jaar oud. De Lamborghini Huracán kwam in 2014 (om de Gallardo op te volgen) en is inmiddels ook alweer 8 jaar oud.

Laatste atmosferische V10 én V12

Dus twee stokoude supercars verkopen gezamenlijk net zo goed als een ‘hete’ SUV als de Urus. Misschien dat de liefhebbers en petrolheads nog en masse de oude supercars kopen. Er zijn niet veel auto’s in die klasse met een atmosferische V10 of V12.

Lamborghini bevestigt dat dat ook bij hen niet lang zal duren. In 2023 komt er een nieuwe vlaggenschip met hybride-aandrijving. Daarnaast komen er – eindelijk – twee extra uitvoeringen van de Lamborghini Urus. Tot nu toe was er slechts één model, de Urus.

