Gelekt: eerste afbeelding BMW i7 (schrikken!)

Dan is het de vraag of het wat geworden is… De eerste afbeelding van de BMW i7 zal wel weer de meningen doen verdelen.

Wat is het toch met BMW? Het merk zit in een design-technische crisis, lijkt het wel. BMW is een merk met en enorme fanbase, grote klantenschare en journalisten die alles tof vinden wat ze doen. Het Zuid-Duitse merk had een zeer zorgvuldig opgebouwd imago van hoge kwaliteit waarbij het rijden altijd USP was.

Qua design was een BMW nooit verrassend, maar wel sterk: dubbele koplampen, L-vormige achterlichten, de Hofmeisterknik, goede proporties. Veel merken zouden een moord doen voor zo’n designtaal. Maar sinds de milleniumwisseling heeft het merk het lastig qua vormgeving van hun modellen.

Eerste afbeelding BMW i7

Na de Chris Bangle-periode leek er een periode van eenvoudige styling te komen. Dat duurde niet lang, want tegenwoordig is bizar het toverwoord.

De iX, XM, 4 Serie en laten we eerlijk zijn, zelfs de 2 Serie Coupé en Z4 zouden gezien hun unieke layout veel mooier kunnen c.q. moeten zijn.

Maar het lijkt een bewuste keuze te zijn geweest. Want de eerste afbeelding van de BMW i7 is gelekt. We weten dat model op weg is en binnenkort geïntroduceerd zal worden.

We weten ook dat het design op zijn minst polariserend zal zijn. De BMW i7 leent overduidelijk wat elementen van de BMW X7 facelift.

Platte koplampen

Dat betekent twee platte koplampen met daaronder flinke units. Uiteraard is de grille dermate groot dat het ook als portier naar Narnia kan dienen. Toegeven, de rest van de neus ziet er vrij clean uit.

Dat is weleens anders geweest. Ook moeten we natuurlijk de auto in het echt zien. De eerste afbeelding van de i7 vertelt natuurlijk niet het hele verhaal.

Wat we allemaal al weten over de i7? Dat het net als de 4 Serie een auto is die met een verbrandingsmotor als een elektromotor besteld kan worden. De fabriekscode hebben we ook voor je: G70E. De introductie vindt plaats op 20 april. In de helft van 2022 staat de auto te schitteren bij de betere BMW-dealer.

Via: Wilco Blok op Instagram.

Meer lezen? Dit is de filmografie van de BMW 7 Serie (E38)!