Top 10: de duurste auto’s die in 2021 op kenteken zijn gezet

2020 was een beetje mager qua extreem dure auto’s, maar in 2021 durfden Nederlanders weer grof geld stuk te slaan op auto’s.

Werd er het afgelopen jaar nog een beetje geld uitgegeven aan auto’s uit de bovenste prijsregionen? Jazeker, in 2021 zijn er weer een aantal peperdure auto’s van Nederlands kenteken voorzien. Sterker nog: de duurste auto’s van 2021 zijn een stuk duurder dan de duurste auto’s van 2020.

Jullie zijn natuurlijk heel benieuwd welke auto’s dit zijn, dus daarom gaan we de tien duurste auto’s stuk voor stuk langs. Om het een beetje spannend te maken beginnen we met de nummer 10. Aftellen kan óók op nieuwjaarsdag.

Nog even een kleine kanttekening: we kijken alleen naar nieuwe auto’s die op kenteken zijn gezet. Dat is de reden dat auto’s als de ex-Alonso LaFerrari en de Aston Martin Vanquish Zagato niet in dit lijstje staan.

10. Lamborghini Aventador SVJ Roadster

€685.073

We trappen de top 10 duurste auto’s van 2021 af met een Aventador SVJ. In 2020 was de nummer één een Aventador SVJ Roadster, dus dat is een goed teken. Van de 28 Aventador’s die in 2021 op kenteken zijn gezet (nieuw plus tweedehands) was dit matgrijze exemplaar een van de duurste. De eigenaar telde er €685.073 voor neer.

9. Lamborghini Aventador SVJ Roadster

€687.277

We zeggen hierboven “een van de duurste”, want er was een SVJ Roadster die nog een fractie duurder was. Waarschijnlijk heeft de eigenaar een net iets exclusiever tintje gekozen voor zijn stiksels. Het betreft een exemplaar in een fraaie lichtblauwe kleur. Deze Aventador is nog twee mille duurder dan de matgrijze SVJ. Op een totaal van bijna zeven ton is dat natuurlijk wisselgeld.

8. Ford GT

€785.604

Wordt dit een lijstje met alleen maar Aventador’s? Zeker niet. Er is bijvoorbeeld ook een nieuwe Ford GT op kenteken gezet. Dit is momenteel de enige nieuwe Ford GT met gele platen, aangezien het witte exemplaar van Jeroen van den Berg al lang en breed geëxporteerd is. Helaas hebben we nergens beeld van deze auto kunnen vinden. We weten alleen dat deze Ford GT blauw is. En €785.604 heeft gekost. Mocht je een foto hebben van deze auto: laat het ons vooral even weten.

7. Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster

€822.906

Oké, nog één Aventador dan. Dit is écht de duurste Aventador van 2021. Dit exemplaar is maar liefst €135.629 (!) duurder dan de op één na duurste Aventador. Terwijl het allebei SVJ Roadster’s zijn. Waarom is dit exemplaar zo krankzinnig duur? Het is een special edition, de SVJ 63. Daarvan worden er maar 63 gemaakt. Het enige wat deze auto echt bijzonder maakt is de kleurstelling en de 63 logo’s.

6. Mercedes-AMG GT R Bussink Speedlegend

€895.000

De duurste Mercedes van 2021 was deze Mercedes-AMG GT R Bussink Speedlegend. Deze auto kwam gisteren ook al voorbij in het lijstje met de meest bijzondere spots van 2021. Het is de eerste van vijf Bussink Speedlegend’s die er gebouwd gaan worden. Het is in feite gewoon een AMG GT R die van zijn dak en voorruit is ontdaan. Dit resulteert in een bijzonder fors prijskaartje van bijna negen ton. Dat is ruim drieënhalf keer zoveel als de prijs van een reguliere AMG GT R.

5. Aston Martin V12 Speedster

€1.074.427

We hadden niet direct een Aston Martin verwacht in dit lijstje met duurste auto’s van 2021. De Valkyrie wordt namelijk nog niet geleverd, als er überhaupt één op Nederlands kenteken komt. Er is het afgelopen jaar echter toch een Aston Martin op kenteken gezet die dik een miljoen heeft gekost. Er is namelijk een Nederlander die een V12 Speedster in ontvangst heeft genomen. En die is dus extreem duur. Deze hommage aan de DBR1 is gelimiteerd tot 88 exemplaren en beschikt over een 700 pk sterke V12. Opmerkelijk genoeg is de V12 Speedster daarmee minder krachtig dan de DBS.

4. Ferrari Monza SP1

€1.297.202

Foto credit: Absolute Motors

Aston Martin is niet de enige sportwagenfabrikant die een speedster uitbracht, Ferrari en McLaren deden hetzelfde. Een McLaren Elva op Nederlands kenteken is er nog niet, maar een Ferrari Monza SP1 wel. Naast een dak en een voorruit ontbreekt in deze auto ook een passagiersstoel. Onpraktischer wordt het niet, maar het is wel een extreem gave auto. Zeker in deze blauw-witte kleurstelling. In wat voor oplage de 810 pk sterke Monza precies gebouwd wordt is niet bekend, maar de auto is hoogstwaarschijnlijk minder exclusief dan de V12 Speedster. Desondanks is deze Monza wel duurder, met een prijskaartje van net geen €1,3 miljoen.

3. Lamborghini Sián

€2.659.138

Dan zijn we nu aanbeland bij de nummer drie, of eigenlijk: de gedeelde nummer twee. Er zijn namelijk twee Lamborghini’s Sián’s op kenteken gezet, die op de euro precies even duur waren. Twee Nederlanders waren bereid €2.659.138 neer te tellen voor deze extreme hybride met 819 pk. De eerste was dit blauwe exemplaar met goudkleurige velgen. Gerard van der Horst voegde deze auto toe aan zijn uitgebreide collectie, die verder onder meer uit een Lamborghini Essenza SCV12, een McLaren P1, een McLaren Senna, een Ferrari SF90 en een Ferrari F12tdf bestaat.

2. Lamborghini Sián

€2.659.138

Van de 63 Lamborghini Sián’s die gebouwd worden heeft nóg een exemplaar zijn weg gevonden naar Nederland. De eigenaar heeft niet gekozen voor een hele exclusieve kleurstelling, maar voor de populairste autokleur ter wereld: wit. Daarmee is deze Lamborghini Sián overigens niet minder opvallend.

1. Bugatti Chiron

€3.760.203

In 2020 werd er geen nieuwe Bugatti op Nederlands kenteken gezet, maar dit jaar is er weer eentje toegevoegd aan het Nederlands wagenpark. Het gaat om Chiron nummer zes. Het mag geen verrassing heten dat we deze auto bovenaan het lijstje met duurste auto’s van 2021 aantreffen. De eigenaar betaalde de lieve som van €3.760.203 voor deze auto. Daarmee is het niet alleen de duurste auto die in 2021 op Nederlands kenteken werd gezet, maar ook de duurste nieuwe auto die ooit op Nederlands kenteken is gezet.

Als we alle bedragen bij elkaar optellen is de top 10 samen goed voor €15.325.968. Dat is een stuk meer dan in 2020, toen de top 10 maar €6.135.189 waard was. De overheid kan ook tevreden zijn, want deze tien auto’s brachten samen €1.157.912 aan bpm in het laatje.