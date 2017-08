FP1 België: Raikkonen heeft vleugels

Misschien wel de mooiste Grand Prix van het jaar staat dit weekend op het program. Hoog tijd om te bekijken hoe de eerste vrije training verloopt op Spa-Francorchamps.

Het volop aanwezige Nederlandse publiek zal Max Verstappen ongetwijfeld een flinke boost geven. De Red Bull-coureur rijdt bovendien met een speciale helm. Altijd handig voor de fans om te zien wie nou in die auto zit. Fernando Alonso heeft meteen bij aanvang van FP1 een technisch probleem. Hij keert direct terug naar z’n pitbox.

Dan gaat ’t mis met Felipe Massa. De Braziliaanse veteraan parkeert z’n Williams bij het uitkomen van Malmedy hardhandig in de bandenstapel. Op de onboardbeelden is goed te zien dat een klein overstuurmomentje voorafgaat aan de crash. Wellicht dat Massa iets teveel over de curbstones aan de binnenzijde van de bocht heeft gereden. Hij gaat linksaf het asfalt af, check de video hieronder:

De training wordt stilgelegd. Als het feest wordt hervat rijdt Max voor de eerste keer vandaag de baan op. Hamilton is op dat moment de snelste rijder, Verstappen pakt een voorlopige P3. Teamgenoot Daniel Ricciardo pakt de snelste tijd van de Mercedes af, maar Hamilton zet aan voor een nóg sneller rondje. Verstappen staat vijfde met een achterstand van bijna 0,8 seconde op de Brit.

Bottas heeft een klein momentje en verlaat ongewild het asfalt. De Fin kan zijn weg vervolgen richting de pits. Hamilton peert er met 1:45,555 een ongemeen snelle tijd uit. Verstappen rijdt op ultrasofts naar P2 op 0,747 seconde van de Brit. De Ferrari’s hebben echter nog wat over. Eerst duikt Vettel onder de tijd van Max door en dan is Raikkonen daar.

De Fin heeft net een nieuw contract getekend voor komend jaar, hij blijft bij Ferrari. Een beetje zekerheid geeft kennelijk vleugels. Raikkonen pakt met 1:45,502 de snelste tijd van de eerste vrije training. De volledige uitslag check je hieronder.