Lamborghini is slachtoffer van eigen succes

Het zal je maar overkomen. Arme mega-succesvolle Italianen.

Een samenwerking tussen Duitsers en Italianen werpt altijd zijn vruchten af. Denk aan de hegemonie van Michael Schumacher en Ferrari. De Alfa Romeo 159 die ontwikkeld is onder leiding van de Duitser Karl-Heinz Kalbfell. We slaan de tweede wereldoorlog even over, maar het hoeft geen betoog dat de Duitsers en Italianen elkaar goed weten te vinden.

Dat is ook het geval met Lamborghini. Het Italiaanse supercarmerk werd in 1998 overgenomen van het Indonesische Megatech door het Duitse Audi. Naast ‘ver-Audi-ficering’ leidde dat ook tot het junior-superduo Audi R8 / Lamborghini Gallardo. De Audi R8 was eigenijk een Gallardo van Audi. Met die auto leerde Lamborghini eindelijk de geneugten van populariteit kennen. De Gallardo bleek niet aan te slepen waardoor er zelfs Gallardo’s zijn gebouwd in Neckarsulm, op de assemblagelijn van de Audi R8.

Tegenwoordig kent Lamborghini een soortgelijk probleem. De Urus is namelijk een gigantische hit. Voor Lamborghini waarschijnlijk iets té succesvol. Automotive News Europe weet namelijk te melden dat Lamborghini even de handrem moet aantrekken. Veel verkopen is natuurlijk het doel van elke autofabrikant, maar in dit geval gaat het te koste van de exclusiviteit. Die exclusiviteit is juist een reden om enorm veel geld uit te geven aan de Urus.

Zoals confrère @RubenPriest jullie al wist te melden gaat het beter dan ooit met Lamborghini. Aanvankelijk was het de bedoeling om niet meer dan 7.000 tot 8.000 Lamborghini’s per jaar te bouwen. Echter, die zelfopgelegde productielimiet hebben ze al overschreden, zo vertelt Lamborghini CEO Stefano Domenicali. Er gaan in 2019 meer dan 8.000 Lamborghini’s gebouwd worden, het leeuwendeel komt op conto van de Urus.

Stefano Domenicali meldt dat met het huidige modelgamma dat ook direct het maximum is. Inderdaad, met het huidige modelgamma. Als er een model bij komt, zou het aantal iets mogen groeien. Nog altijd hopen we dat Lamborghini met een productievariant van de Estoque op de proppen komt zetten. Die kans lijkt overigens erg klein, want er moet door de RVC nog fiat worden gegeven om met de ontwikkeling van een nieuw model te mogen starten.