Rijkswaterstaat mag je nu een boete van 380 euro opleggen

Als je uiteraard de verkeersregels aan je laars lapt.

Hufterigheid in het verkeer speelt al sinds de auto bestaat. Met het steeds drukker worden op de wegen nemen ook de ergernissen in het verkeer toe. Sommige automobilisten vinden het dan nodig om verkeersregels met een korreltje zout te nemen, met alle mogelijke risico’s van dien.

Zware overtredingen zijn bijvoorbeeld het negeren van een rood kruis, parkeren op een vluchtstrook of het onnodig rijden over een vluchtstrook. Voor die eerste twee zaken mocht naast de politie ook BOA’s van Rijkswaterstaat je al sinds 2015 op de bon slingeren. Nu komt daar het onnodig over de vluchtstrook rijden bij. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen NU.nl.

Als zo’n gele pickup naast de weg jou betrapt op het rijden over een vluchtstrook dan is de kans aanwezig dat je thuis een bon op de deurmat kan verwachten. De boete valt met 380 euro niet mee en het kan nog oplopen. Als blijkt dat de automobilist de overtreding vaker heeft gemaakt dan zal de boete hoger uitvallen. Het is één van de maatregelen van het kabinet om hufterig gedrag in het verkeer hard aan te pakken met hoge geldboetes.

Politieauto’s zijn niet altijd langs de weg te vinden, terwijl je de auto’s (of motoren) van Rijkswaterstaat zo’n beetje dagelijks kunt tegenkomen. Deze BOA-weginspecteurs de bevoegdheid geven om ook op dit vlak boetes uit te delen kan helpen tegen vluchtstrookhufters. Er zijn geen concrete cijfers bekend hoeveel mensen jaarlijks de vluchtstrook pakken om bijvoorbeeld een file te omzeilen.

Overigens hebben zeker niet alle weginspecteurs van Rijkswaterstaat een BOA-bevoegdheid. Momenteel gaat het om 50 van de 300 medewerkers van het agentschap. Het is echter de bedoeling dat er in de loop van dit jaar en volgend jaar het aantal BOA’s bij Rijkswaterstaat wordt verdubbeld.

Fotocredit: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken