Dit zijn de 3 meest ideale snelle vakantiestationwagons

Voor de betere Petrolhead papa.

De vakantie komt komt er weer aan. Het is dus weer tijd om met het gezin op pad te gaan en naar een Zuid-Europees land naar keuze te rijden. Natuurlijk kan dat in een Volkswagen Polo Bluemotion of Mitsubishi Outlander PHEV. Maar zijn dat de ideale vakantieauto’s? Of kun je beter een logge SUV hebben? We gingen bij Autoblog even alle eisen langs voor een ideale vakantieauto voor de familie, maar waar papa ook een beetje blij van wordt als hij aankomt op de Autobahn of een bergpas.

Dit zijn de 3 meest ideale snelle stationwagons. Normaliter zijn dit soort lijsten gevuld met dikke Audi’s, maar ze niet de ruimste en hebben helaas (nog) niet meer dan 350 pk in de aanbieding.

BMW M550d Touring (G31)

We bijten het spits af met de BMW M550d Touring. Jullie hebben de auto al verkozen tot het ideale wintersportkanon en ook voor de zomervakantie is deze auto uitstekend geschikt. Het USP (Unique Selling Point) van deze auto is natuurlijk de combinatie van enorme snelheid en een enigszins acceptabel verbruik. De drieliter zes-in-lijn is goed voor maar liefst 400 pk aan vermogen (!) bij 4.400 toeren en 760 Nm aan koppel bij slechts 2.000 toeren.

Met deze auto is het mogelijk om in 4,6 seconden naar de 100 km/u te accelereren en door te laten sleuren naar een begrensde 250 km/u. Het gemiddelde verbruik is volgens BMW 1 op 14,9, wat zeer acceptabel is gezien het prestatieniveau. Qua ruimte ben je ook goed toebedeeld, want met 570 liter kunnen er voldoende koffers mee. Mocht je de banken neerklappen, kun je het uitbreiden naar 1.700 liter. Het enige nadeel aan deze auto is wellicht zijn prijs, want rijklaar kost deze auto 128.722 euro en dat is nog voordat je de optielijst erbij pakt. Gelukkig is de M550d aanzienlijk luxer uitgerust dan de reguliere (maar ook niet misselijke) 530d en 540d Touring.

Mercedes-AMG E63 S 4-Matic+ Estate (S213)

Jazeker, als het gaat om bizar snelle stationwagons ging de bokaal bijna standaard naar Neckarsulm, maar zoveel bouwt Audi Sport er op dit moment niet. De Audi RS4 Avant is cool, maar niet zo snel als de C63 AMG. De Audi RS6 Avant moet nog op de markt verschijnen, maar ook deze auto gaat een hele zware dobber krijgen aan deze Mercedes-AMG E63S 4-Matic+ Estate. Dat komt ten eerste door de 4.0 achtcilinder krachtcentrale onder de kap. Het maximum vermogen van 612 pk (bij 5.750 toeren) is al bizar, maar het maximum draaimoment van 850 Nm bij 2.500 maakt deze auto echt lachwekkend snel op de tussensprint. Over sprinten gesproken, je moet echt met een serieuze superar aankomen, wil je deze E-klasse stationwagon de baas zijn bij het verkeerslicht. Voor de 0-100 km/u sprint heeft deze atleet-in-overall slecht 3,6 seconden nodig.

De E63S biedt prestaties op supersportwagen niveau, zoveel is duidelijk. Maar Thetis tegelijkertijd een van de ruimste auto’s in zijn klasse. Zo ruim als de oude E-Klasse ”Combi’ dat was id deze niet meer, maar met 640 liter heb je echt niets te klagen. Met de banken neergeklapt behoort 1.820 liter zelfs tot de mogelijkheden. Ook wel lekker is de 80 liter grote brandstoftank, alhoewel de actieradius minder groot is dan bij de BMW M550d Touring. Nadeeltje is de prijs, want met een prijs van 183.042 euro zit de E63S ook qua prijs bijna op supersportwagenniveau.

Skoda Superb Combi Sportline 2.0 TSI 4×4 (3V)

Zo’n dikke BMW en machtige Mercedes zijn leuk en aardig, maar ook stervensduur. Wat als je enorm veel ruimte wenst, zonder dat het echt sloom wordt? Dan is de Skoda Superb Combi een goede optie. De onlangs gefacelifte middenklasser van Skoda staat al jaren bekend om zijn enorme ruimteaanbod en dat is met deze auto niet anders. De meeste Superbs zijn echt episch saai uitgevoerd, maar als je voor een Sportline gaat en de rode lak kiest, staat er echt wel een dikke stationwagon. Qua formaat zit ‘ie heel dicht bij de 5 Serie en qua ruimte benadert ‘ie de E-Klasse.

Qua prestaties blijft de Superb wel een beetje achter. De 2.0 TSI motor is goed voor 272 pk bij 5.600 toeren en 350 Nm bij 1.700 toeren. Inderdaad, niet alleen de motor is de helft van de AMG, ook het vermogen en koppel is de helft lager. De Superb heeft wel een troef achter de hand, want ondanks dat ‘ie ongeveer even groot is als zijn Duitse opponenten in dit vergelijk, is de Skoda ruim 450 kilogram lichter. De topsnelheid is overigens gelijk aan die van de M550d, dus op de Autobahn kun je absoluut een aardig potje meeblazen. Nog een voordeel is de prijs. De prijs van het uitgaande model is 57.755 euro, de nieuwe zal er waarschijnlijk niet veel van afwijken. Een prima prijs gezien het gebodene.