Ook de Urus moet sneller en lichter

Het kan toch geen verrassing zijn.

Het is de wet van de remmende voorsprong. Als je vooraan staat en vervolgens niets doet, dan wordt je vanzelf ingehaald. Nu gaat het in de autoindustrie iets minder snel, maar sommige dingen zie je gewoon aankomen.

Zo is Porsche bezig met een über-Cayenne Turbo onder de noemer ‘GT5’, ook lijkt het wel alsof Bentley elke maand met een nieuw smaakje komt van de Bentayga. Het b lijft overigens heel vreemd dat er geen Audi SQ7 meer is. Een (R)SQ7 op benzine zou in Amerika zeker scoren, de concurrentie doet goede zaken aldaar met de BMW X5M en Mercedes-AMG GLE63.

In technisch opzicht komen deze auto’s behoorlijk in het vaarwater van de Lamborghini Urus. Als het sportiefste merk van het concern, is het natuurlijk de bedoeling dat hun SUV het snelste blijft. Volgens Johnny Liebermann, een van de best geïnformeerde autojournalisten (samen met Georg Kacher en Paul Horrell) komt er een snellere Urus.

De journalist in dienst van Motor Trend laat weten dat een sterkere Urus aanstaande is. Dat de auto komt, is aan hem bevestigd. De naam is nog niet duidelijk. In de wandelgangen wordt er gerept over de ‘Urus Performante’, maar het is allerminst zeker dat die naam gebruikt gaat worden.

Normaal gesproken komt Lamborghini pas een jaar of twee met nieuwe uitvoeringen van bestaande modellen. Verwacht wordt dat de Urus Performante zal beschikken over meer vermogen, minder gewicht en een nog strakker onderstel. De Porsche Cayenne GT5 zal eerst verschijnen, waarna de Urus ‘Performante’ de allesovertreffende trap zal zijn. De getoonde afbeeldingen van de Urus ST-X Concept dienen ter indicatie, maar zouden een beeld kunnen geven.