LOL: Lamborghini verkoopt 96 (!) procent meer auto’s

Met dank aan Enzo Knol en consorten.

We vinden het als autoliefhebbers maar vreemd dat merken als Lamborghini, Aston Martin en Ferrari overwegen een SUV in het gamma op te nemen. Terwijl de twee laatstgenoemde merken nog geen model klaar voor de verkoop hebben, is Lamborghini met de Urus al een tijdje onderweg.

Het feit dat Lamborghini onderdeel is van de Volkswagen Groep heeft ze een voorsprong gegeven. Ze waren het eerste supercar merk die een SUV op de markt brachten met supercar-waardige prestaties. Die unieke factor zie je terug in de verkopen. Het merk dat eerst afhankelijk was van exclusieve modellen als de Huracán en Aventador heeft nu een waar volumemodel in handen met de Urus.

Het komt de exclusiviteit niet bepaald ten goede, maar dat zal Automobili Lamborghini S.p.A waarschijnlijk een worst zijn. In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht het Italiaanse merk 96 procent (!) meer auto’s in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Lamborghini leverde wereldwijd 4.553 auto’s af. Om deze belachelijke stijging in perspectief te zetten: de verkopen over de eerste zes maanden van 2019 zijn meer dan Lamborghini destijds in heel 2017 verkocht.

Van die 4.553 auto’s ging het in 2.693 gevallen om de Urus. Van de Huracán werden 1.211 exemplaren geleverd en van de Aventador 649 stuks. Ondanks het feit dat de twee laatstgenoemde modellen al jaren op de markt zijn weet Lamborghini het gamma vers te houden. In het geval van de Huracán in vorm van de Performante (Spyder) en de EVO. Met de Aventador is de SVJ het meest recente model.

De meeste verkopen werden geboekt in de Verenigde Staten, China, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Duitsland. De populariteit in de Amerika’s nam extreem toe met een stijging van 128 procent in verkopen (1.543 stuks). Ook EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika) tonen een mooie stijging van 67 procent (1.826 stuks).

Fotocredit: Enzo Knol via Instagram