Officieel: Lambo Revuelto mét atmosferische V12

Eindelijk is ‘ie officieel: de Lambo Revuelto, compleet met atmosferische V12.

Miura, Countach, Diablo, Murciélago en Aventador. Vijf namen en zestig jaar aan V12-topmodellen uit Sant Agatha. Aan dat lijstje kunnen we nu een naam toevoegen, namelijk de Revuelto. Voor wie weleens in het Spaans roerei (huevos revueltos) heeft besteld, zal de naam bekend voorkomen. De eerste afbeeldingen lekten vandaag al op het internet.

Het is een soort GTA-esque creatie met McLaren 720S-achtige koplampen. Het is nu nog een beetje ‘veel’, maar zoals wel vaker met een Lamborghini moet je het teven de tijd geven om eraan te wennen.

Oh, en je moet ‘m in het echt zien. Enfin, je hebt het model al kunnen bekijken, we hebben nu ook alle specificaties voor je.

9.250 toeren

We beginnen gewoon met de motor. De 6.5 liter V12 is overgenomen uit de Aventador. Deze hoeft echter niet meer het werk alleen te doen, er is namelijk assistentie van maar liefst drie elektromotoren. Daardoor stijgt het vermogen naar 1.001 pk. De V12 is goed voor 813 pk, dat vrijkomt bij 9.250 toeren. Heerlijk! Het koppel is niet heel erg indruwekkend: 807 Nm.

Uiteraard heeft de auto vierwielaandrijving. In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de Revuelto een automaat met dubbele koppeling, net zoals de Huracán. De Aventador was een van de weinige supercars met een automaat met enkele koppeling. Ook de Pagani Zonda en Huayra waren een uitzondering.

Prestaties Lambo Revuelto

De prestaties zijn super. Van 0-100 km.u sprinten kost 2,5 seconden. Van 0-200 km/u duurt 7 tellen. De topsnelheid bedraagt 349 km/u. De bandenmaten zijn om van te smullen, als je een Kwikfit runt: 265/30 21 voor en 355/25 22 achter. De banden worden speciaal door Bridgestone gebouwd.

Het interieur is voor een Lamborghini eigenlijk vrij modaal. Waar de Aventador een rijdende straaljager was, is de Revuelto vrij eenvoudig qua laytou. Bijzonder is dat er een scherm is voor de passagier en dat je daarmee behoorlijk veel kan bedienen. Handig, want met een V12 en 1.000 hitsige paarden onder de kap moet je je concentreren op de weg. Daarvan kun je er 180 EV-only inzetten als je door de stad rijdt.