Ook in Nederland worden zorghelden aan een auto geholpen

Hebben ze toch een zorg minder.

Terwijl de meeste mensen het noodgedwongen wat rustiger aan doen qua werk, draaien zorgverleners juist overuren. Om de beroepsgroep te steunen in deze crisisperiode zijn er diverse sympathieke initiatieven opgezet. Ook vanuit de autobranche wordt er aan de zorgverleners gedacht.

Gisteren berichtten we al dat Hertz in de VS gratis huurauto’s beschikbaar stelt aan zorgpersoneel. Ook in Nederland is er een initiatief om deze mensen aan een auto te helpen. Auto.nl is namelijk met de actie Zorgheldenauto’s gekomen. Om te beginnen hebben ze donderdag zelf tien auto’s beschikbaar gesteld aan zorgverleners die zelf geen auto hebben. Zij mogen ten minste drie maanden van de auto gebruik maken. Hier bleek veel vraag naar te zijn: de auto’s waren binnen een kwartier weg.

De initiatiefnemers riepen vervolgens andere bedrijven op om hetzelfde te doen. Deze oproep was niet tegen dovemansoren gezegd. Meer dan zestig autobedrijven en andere partijen doen tot nu toe mee aan de actie. Op dit moment zijn er al 269 auto’s ter beschikking gesteld.

Er zijn echter al 335 aanmeldingen gekomen van autoloze zorgverleners. De vraag is vooralsnog dus groter dan het aanbod. De initiatiefnemers zijn daarom nog steeds op zoek naar (auto)bedrijven die mee willen werken aan deze actie. Iedereen die een steentje bij wilt dragen aan deze mooie actie kan zich aanmelden via de website van auto.nl. Alle zorgverleners die een auto aan willen vragen kunnen daar ook terecht.

Foto: Volkswagen Up, door @zweed