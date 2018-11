Lamborghini SC18 Alston: een Centenario, maar dan anders

Is dit dan écht de laatste Aventador?

Wil je een bevestiging dat de tijd vliegt? Dan nemen we je mee naar onze onthulling van de Lamborghini Aventador. Dat is over twee maanden acht(!) jaar geleden. Na de Roadster, LP750-4 SV en SV Roadster kwam er wel wat verandering in het originele recept en gaat de auto nu als Aventador S LP740-4 door het leven. Het grote model van Lamborghini begon met een ongeblazen V12 die zo’n 691 pk en 690 Nm koppel produceerde. Dat is nu 740 pk, maar dit is wellicht één van de laatste ongeblazen V12-supercars die er is.

Dat er toch nog wat reserve in zit bewijst de recent onthulde Aventador SVJ. Dit is de overtreffende trap van de SV (750 pk), wat weer de overtreffende trap is van de ‘normale’ Aventador. De SVJ is dus met recht één van de heftigste Lamborghini’s ooit. De getallen lopen op tot 770 pk en 720 Nm. De SVJ komt daarom heel dicht in de buurt van de laatste speciale Lamborghini, die zich ook baseerde op de Aventador: de Centenario LP770-4. Ook daar kwam weer een Roadster van en de SVJ zal waarschijnlijk ook dakloos gaan. Tellen we alles bij elkaar op, dan zijn er 10 verschillende smaken Aventador.

In zijn acht levensjaren is de supercar uit Ingolstadt Sant’Agata Bolognese dus lekker uitgemolken. Genoeg is genoeg, toch? Nee, het is Lamborghini waar we het over hebben. Krankzinnige sportwagens gebouwd door mensen die of geniaal of knettergek zijn. Het is dan ook totaal toevallig dat nummer elf, het gekkengetal, de meest dikke, bizarre Aventador is die er gaat komen. Twintig Centenario’s? Dat is niet exclusief. Het nieuwste speciaaltje is samen gemaakt met race-divisie Squadra Corse en heet SC18 Alston. Limitering? Eén exemplaar.

Dat de koek bij 770 pk wel echt op is, wordt duidelijk. Ook de SC18 levert 770 pk bij 8.500 toeren en 720 Nm bij 6.750 toeren. Dus richtte Squadra Corse zich op de aerodynamica en het lichtgewicht karakter van de auto. Om het nou een Sesto Elemento 2.0 te noemen gaat wellicht wat ver, want de Aventador is in basis best een flinke jongen. De race-ontwikkelaars hebben verder gekeken naar de SVJ en de Huracan GT3 Evo terwijl de achterkant weer meer weg heeft van de Centenario of de Veneno. Het zorgt ervoor dat de auto qua carrosserie te onderscheiden is van de SVJ, dat maakt hem voor de gelukkige eigenaar weer extra speciaal. Voor het pronken in Monaco, uiteraard.

Maar misschien denkt de eigenaar daar anders over. Alhoewel ‘geoptimaliseerd’ voor het circuit, mogen er gewoon nummerplaten op de SC18. Wat deze auto doet op de Nürburgring zal, vergeleken met recordhouder SVJ, angstaanjagend snel zijn. Misschien wel sneller dan het record. Maar one-offs tellen niet altijd mee voor Ringrecords, dus misschien dat de SVJ zijn positie nog wel even behoudt.