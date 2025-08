Jullie sparen te veel, koop eens een leuke auto!

Geld moet rollen, dus de hoogste tijd om in deze mooie zomer een leuke auto te kopen.

Sparen is een goed iets. Pas kopen als je er het geld voor hebt. Wat dat betreft hebben we in Nederland over het algemeen een goede money mindset. Dan kunnen we wel jaloers zijn op die Amerikaan van 20 jaar met een nieuwe BMW M4. Maar als je dan beseft dat diezelfde gozer z’n maandsalaris kwijt is aan de lease van die auto, dan tuf je toch maar vrolijk door in je afgerekende bolide in Nederland.

Spaargeld van Nederlanders

Er zijn natuurlijk situaties te bedenken waar lenen voor een auto wel nut heeft. Bijvoorbeeld als ondernemer, waar je liquide centen kunt gebruiken om te investeren in je bedrijf en het logischer is om een auto met een financiering af te sluiten. Op termijn wint je investering het van de rente die je aan de bank moet betalen voor je financiering, is het idee.

Nu even terug naar de gemiddelde Nederlander, die zijn gierig. Of in elk geval heel goed in geld opstapelen op de bank. Noem het spaarzaam. Volgens de laatste cijfers van De Nederlandsche Bank staat er inmiddels 429 miljard euro op vrij opneembare spaarrekeningen. Tel daar spaardeposito’s en betaalrekeningen bij op en je komt uit op een duizelingwekkende 626 miljard euro aan slapend geld. En dan hebben we het nog niet eens over buitenlandse bankrekeningen. Daarover bericht de Telegraaf.

De hoogste tijd voor een wake-up call. Het leven is al kort genoeg. Sparen is goed, maar er is een plafond. Als jij het een langere periode kunt uitzingen van je spaargeld in geval van een noodsituatie, dan heb je het goed voor elkaar. Al het overige geld, daar kunnen we een leuke auto van kopen!

Hoe kijk jij naar deze nieuwste cijfers van de De Nederlandsche Bank? Ben jij het type mensch dat in een oude frikandel rijdt, maar het liefst wel virtueel zwemt in geld wat er op de bankrekening staat? Of ben je iemand die geen cent te makken heeft op de bank, maar een royale auto op de oprit heeft staan? De zomer kan dé trigger zijn om een nieuwe bolide aan te schaffen. Vakantietijd, mooi weer, tijd om ritjes te maken. Dus peins niet te lang over die ene cabrio… gewoon doen!