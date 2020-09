Kosten VW Golf: dit ben je nu écht kwijt - Autoblog.nl

In dit geval gaan we kijken wat nu werkelijk de kosten zijn van een VW Golf met een beetje pit. GTI, GTD of toch GTE?

Het is een vraag die we geregeld binnenkrijgen bij Autoblog. Wat kost een auto nu werkelijk? Ja, we weten allemaal dat een 19 jaar oude Range Rover onderhoudsgevoeliger is dan een 19 weken oude Toyota Corolla. En bij een BMW M5 (E60) moet je ook ‘iets’ opzij zetten voor onderhoud.

Exacte kosten VW Golf

Maar ja, dat zijn alsnog vage termen. Meer en minder zijn uitspraken die beter passen bij geblondeerde politici. We willen cijfers zien. Daarom gaan we nu even kijken naar de populairste occasion van Nederland. Jazeker, we nemen kosten van de Volkswagen Golf met je door. En omdat het iets sjeu mag hebben, gaan we voor eentje met een beetje pit.

Drie sportieve modellen

Dat komt goed uit, want Volkswagen heeft toevallig drie sportieve modellen met de naam ‘GT’ erin: de GTI (benzine), de Golf GTD (diesel) en de Golf GTE (plug-in) hybride. Drie aandrijflijnen, drie compleet verschillend opgebouwde kostenplaatjes. Maar waar kom je eigenlijk op uit? Er zijn een paar factoren waarvan we uitgaan met het uitrekenen van de kosten van een VW Golf:

Paar dingen waarvan we uitgaan:

Bestuurder kom uit 1985

Woonachtig in Utrecht

5 schadevrije jaren

30.000 km per jaar

Rijdt enigszins sportief

Wilt 3 jaar gaan rijden

Inruilen dus later met 90.000 km extra op de teller

Auto moet nu te koop staan op Marktplaats

Brandstof: 1,75 (benzine) / 1,40 (diesel) / 0,85 (LPG)

We moeten een beginpunt hebben om vanuit te kunnen gaan. Om dit voor jezelf uit te kunnen rekenen, kun je je verzekeringskosten, MRB of brandstofkosten bijstellen. Dit kan te maken hebben met je schadevrije jaren (no claim), de provincie waar je woont en natuurlijk hoeveel je jaarlijks rijdt.

We hebben gezocht naar drie maal een vlotte Golf op Marktplaats. We gingen uit van een exemplaar uit 2015 met ongeveer een tonnetje op de klok, zodat je er nog even tegenaan kan.

Volkswagen Golf GTI (Typ 5G)

€ 19.995

2015

87.730 km

De zevende generatie van de Volkswagen Golf GTI is een van de beste. Nee, het is de wildste Hot Hatch in zijn klasse, de meest circuitwaardige of de snelste. Het is ook niet de goedkoopste. Het is gewoonweg een zeer goed gekozen compromis tussen praktische bruikbaarheid, prestaties, verbruik, luxe, ruimte, comfort en sportiviteit. Een geweldig pakket als je één auto zoekt die alles kan.

In dit geval gaan we voor een Golf GTI mét DSG-versnellingsbak, maar zonder het Performance-pakket. Deze sprint van 0-100 km/u in slechts 6,5 seconden en haalt een topsnelheid van 244 km/u. Niet verkeerd voor een C-segment hatchback. Deze auto in dit voorbeeld is geïmporteerd. Dat hoeft geen probleem te zijn. Sterker nog, men koopt in Nederland vrij weinig leuke uitvoeringen nieuw, dus zul je vaak aan de import ‘moeten’. Aanschouw hier de Golf GTI-advertentie en uiteraard hebben we ook gereden met de Golf GTI.

Kosten VW Golf GTI Kosten Bedrag per jaar Motorrijtuigenbelasting € 166/3 mnd € 664 Verbruik 8,47 l / 100 km (1 op 11,8) € 4.449,15 Verzekering € 130 p.m. € 1.560 Onderhoud € 100 p.m. € 1.200 Afschrijving € 10.000 € 3.333,33 Totaal: € 11.206,48 Kosten VW Golf GTI per maand: € 933,87

Volkswagen Golf GTD (Typ 5G)

€ 20.950

2015

111.292 km

Je zou kunnen zeggen dat de Golf GTD een GTI is met dieselmotor. Daar gaat het een beetje mis, want dat is eigenlijk niet het geval. Heel eerlijk gezegd is het karakter meer een Golf GT met potente dieselmotor. Daar is overigens niets mis mee. Je hebt bijvoorbeeld dezelfde prettige stoelen als de GTI (met ruitjesbekleding!) en flinke wielen. Het is alleen allemaal afgestemd op comfort in vergelijking met de GTI. Dat kwikzilverachtige weggedrag heeft de GTD niet en de motor is ook niet zo enthousiast. Aan de andere kant: als je veel Autobahn rijdt, is de Golf GTD een uitstekende kandidaat.

De Golf GTD heeft een 2.0 TDI motor met 184 pk en maar liefst 380 Nm. Dat koppel wordt ook nog eens vanaf 1.750 tpm vrijgegeven. In combinatie met de automaat duurt het 7,5 seconden voordat je op de 100 km/u zit. Zo’n diesel moet even op gang komen. Ook hierbij is er sprake van een import. Ze zijn gewoon erg lastig te vinden in Nederland. Het hoeft overigens absoluut geen issue te zijn. Sterker nog, laten we blij zijn dat ons buurland een bijna onuitputtelijke bron aan leuke auto’s heeft. Je kunt hier de Golf GTD-advertentie bekijken en uiteraard is er ook een Golf GTD-rijtest!

Kosten VW Golf GTD Kosten Bedrag per jaar Motorrijtuigenbelasting 341/3 mnd € 1.364 Verbruik 6,59 (1 op 15,7) € 2.675,19 Verzekering 150 p.m. € 1.800 Onderhoud 120 p.m. € 1.440 Afschrijving € 12.000 € 4.000 Totaal:  € 11.279,19 Kosten Golf GTD per maand € 939,93



Volkswagen Golf GTE (Typ 5G)

€ 18.000

2015

106.000

Dan komen we uit bij de populairste van Nederland, de Golf GTE. Volkswagen noemt het de ‘GTI onder de hybrides’ en ook dat is niet helemaal waar. Zo leuk als de GTI rijdt het gewoonweg niet. Punt. De 1.4 motor is op zich prima, maar niet inspirerend. De duw van de elektromotor is wel erg lekker, zeker in stadsverkeer. Maar het is gewoonweg geen leuke auto. De besturing is wat trager en de ophanging is wat zompiger.

Aan de andere kant is het voor een plug-in relatief gezien een sportieve auto. Wat wel een voordeel is: je kunt enorm veel ‘origineel Nederlandse’ uitvoeringen vinden, simpelweg omdat deze auto spotgoedkoop was om zakelijk te rijden (relatief gezien). Nu is het dus even aan ons om te checken of dat ook zo is op de langere termijn. Bekijk hier de Golf GTE-advertentie en bekijk hier onze rijtest met de Golf GTE!

Kosten VW Golf GTE Kosten Per jaar Motorrijtuigenbelasting € 105/3 mnd € 420 Verbruik (niet stekker) 7,5 l/ 100 km (1 op 13,33) € 3.938,48 Verzekering € 110 € 1.320 Onderhoud € 110 € 1.320 Afschrijving € 9.000 € 3000 Totaal € 9.998,48 Kosten Golf GTE per maand € 833,20

Kosten VW Golf (met stekker)

Uiteraard hebben we de kosten voor de Golf GTE berekend op basis van wel stekkeren en niet stekkeren. Zonder stekkeren is 1 op 13 makkelijk haalbaar, maar als je een beetje je best doet, zoals thuis laden en op het werk even aan de lader, haal je met gemak 1 op 22 en de fanatieke bestuurders halen nog veel betere cijfers. Het is ook afhankelijk van waar je werkt en rijdt. In de randstad kun je relatief gezien veel meer winst halen dan als je in het noorden de kilometers aflegt.

Kosten VW Golf GTE Kosten Per jaar Motorrijtuigenbelasting € 105/3 mnd € 420 Verbruik (stekker) 4,53 l/100 km (1 op 22,08) € 2.377,71 Verzekering € 110 € 1.320 Onderhoud € 110 € 1.320 Afschrijving € 9.000 € 3000 Totaal € 8.437,71 Kosten Golf GTE per maand € 703,14

Conclusie kosten VW Golf

Ook ditmaal is er een duidelijke goedkoopste keuze en net als met de BMW 330 is dat de plug-in uitvoering. Let wel, vanwege de enorme verschillen qua prijs voor stroom, hebben we deze NIET meegerekend. Er komen dus maandelijks nog een paar tientjes bij in dat geval.

Wat ook opvalt: het verschil in aanbod en keuze. Alledrie de auto’s zijn goed te vinden op Marktplaats. Maar een een geschikte GTD bleek relatief lastig, terwijl echt overal GTE’s staan. De GTI zit daar een beetje tussen in. Qua kosten zitten de GTI en de GTD erg dicht bij elkaar. Als je aanzienlijk méér kilometers denkt te gaan maken, wordt een GTD pas interessant.

Je kan het misschien beter andersom zien: tot 30.000 km kun je ook gewoon een GTI rijden voor GTD geld. De opbouw van de kosten is anders, maar het totaalbedrag is gelijk. En daar zit de crux een beetje met deze vergelijking. De Golf GTE is fraai aangekleed als een snelle Golf, maar mist de prestaties en het ‘gif’ van de andere twee modellen. Logisch, want het is verreweg de zwaarste van het trio.

Daarmee komen we tot de conclusie dat de Golf GTE inderdaad het goedkoopst is. De combinatie van een zuinige motor en dat half-tarief doen het ‘m.

Interesse in een Golf VII?Lees en bekijk het complete Golf aankoopadvies hier en bekijk alle Golf VII’s op Marktplaats.