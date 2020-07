Prijzen Twingo Electric bekend: eindelijk een goedkope EV

De prijzen voor de Twingo Electric zijn erg laag. En dan kun je ook nog eens 4.000 euro aan subsidie krijgen.

Elektrisch rijden wordt meer en meer een serieuze optie. Een paar hardnekkige nadelen worden immers aangpakt in rap tempo. De actieradius wordt telkens groter, de laadtijden worden telkens korter en de laadinfrastructuur groeit met de dag.

Voordelen

Tel daarbij op dat elektrisch rijden nog wat fiscale voordelen heeft en er is opeens bijna geen reden meer om het niet te doen. Natuurlijk, een elektromotor weet niet ‘de ziel te raken’ zoals een V8 of V12 dat wel kan, maar in vergelijking met een drie- of viercilinder turbotorretje is het stiekem best een vooruitgang. Zeker bij auto’s waarmee je veel in stedelijk verkeer rijdt, is elektrisch rijden een uitkomst.











Effectief

Niet alleen is het het meest effectief (geen directe uitstoot in dichtbevolkte gebieden), maar is het verschil in rendement het grootst ten opzichte van een auto met benzinemotor. De Renault Twingo Electric is een perfect voorbeeld ervan. De auto werd een tijdje geleden al geïntroduceerd, maar nu hebben we de prijzen ook. En waarempel: ze zijn relatief erg scherp.

20.590 euro

Laten we maar meteen van wal steken: de Renault Twingo Electric kost 20.590 euro. Je moet het niet naar guldens gaan omrekenen en vergelijken met de goedkoopste Twingo van 1994. Voor dat geld krijg je een elektromotor die een iets meer dan adequate 82 pk levert. Het maximale koppel bedraagt 160 Nm, dat uiteraard per direct beschikbaar is.











Actieradius

De elektromotor krijg zijn ‘sap’ van een 22 kWh accupakket. Hiermee kun je volgens de WLTP zo’n 190 km halen. Althans, 190 km gemiddeld. Renault wil graag onderstrepen dat de actieradius in de stadscyclus maar liefst 270 km is. Het gebruik bepaalt dus in dit geval écht het verbruik. Middels een 22 kW AC-laadpunt kun je in een uurtje tijd de auto tot 80% volgooien.







Uitvoeringen

Dan nu alle prijzen van de Twingo Electric. Er zijn vier uitvoeringen. De goedkoopste is de Twingo Life, die voor 20.590 euro de deur uit gaat. Deze is voorzien van een rond stuurwiel, vastgeschroefde stoelen, handbediende gordels, lucht in de banden en een onverwarmd dashboardkastje. Een stapje hoger staat de Twingo Electric Collection, deze kost 22.090 euro. De Twingo Electric Intens moet 23.490 euro opbrengen. Speciaal om de lancering van dit model te vieren, is er ook een Twingo Electric Série Limitée Vibes. Die heeft een TomTom en moet 24.790 euro kosten. Voor alle prijzen geldt: nog vóór een eventuele overheidssubsidie van 4.000 euro.











Prijzen concurrentie

Er is nog niet heel veel concurrentie in de klasse, maar we vergelijken de prijzen van de Twingo Electric even met die van een paar klassegnoten.

Smart ForFourElectric Essential

€ 23.995

De Smart is natuurlijk identiek aan de Twingo Electric. De auto delen dezelfde basis, opbouw en techniek. De Smart is iets meer premium en iets hipper in de markt gezet, maar als het puur op kwaliteiten aankomt, ontlopen de twee elkaar niet veel. In het geval van de Smart kun je ook kiezen voor een tweezitter, iets dat bij de Twingo niet mogelijk is.

Seat Mii Electric

€ 23.400

De identieke Volkswagen e-Up! en Skoda Citigo iV zijn op dit moment uitverkocht, maar volgens Seat is de Mii Electric weer leverbaar. Qua geld en uitrusting ontlopen de drie elkaar niet heel erg veel. De Seat Mii heeft wel een betere laadtijd en je komt verder op een volle accu.

De nieuwe Renault Twingo Electric staat is vanaf Augustus te bestellen. Vanaf het najaar staat de stille stadsrakker bij de dealers.