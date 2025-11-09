Lamborghini brengt je het déjà vu-gevoel van de dag

Hé, een ‘nieuw’ smaakje van de Lamborghini Temerario die we al kennen. Toch?

Als het verleden een indicatie geeft voor de toekomst, is het een kwestie van tijd voordat het wemelt van speciale edities en varianten van de nieuwe Lamborghini Temerario. En tot op zekere hoogte is het merk daar nu al mee begonnen. In Sant’Agata Bolognese is een versie onthuld die we al hadden gezien. Of nee, toch niet? Toegegeven, dit is de minst verrassende déjà vu als je de Gallardo en Huracán erbij pakt.

Lamborghini Temerario Super Trofeo

Dit is namelijk de Lamborghini Temerario Super Trofeo. En om gelijk even uit te leggen waarom je wellicht denkt dat je hem eerder hebt gezien: dat is een circuitversie van de Temerario, maar die werd deze zomer al onthuld. Nee, dat is de Temerario GT3. Het verschil is als volgt. De GT3-versie is gehomologeerd voor de ‘openbare’ GT3-klasse van de FIA. Daar moet Lamborghini dus voldoen aan de eisen die de FIA stelt, waardoor de Temerario geen accu’s heeft en tot 550 pk wordt beperkt. De Super Trofeo is bedoeld voor Lamborghini’s eigen raceserie van Squadra Corse, de Super Trofeo. En dus mag Lamborghini voor de nieuweling zelf bepalen wat de beperkingen zijn. Want in de raceklasse rijden alle teams en coureurs met dezelfde auto.

Temerario Super Trofeo Temerario GT3

Meer vermogen (dan GT3)

Als je weet dat de Lamborghini Temerario zonder zijn elektrobonus 800 pk levert, voelt 550 pk uit dezelfde motor behelpen. De Super Trofeo-versie trekt het ietwat recht. Het is niet de volle pond, maar wel 650 pk. Voor het eerst in deze klasse dus niet de 5.2 liter V10, maar de nieuwe 4.0 liter V8. Met een versnellingsbak van Hoer. En nee, ik mag niet vloeken van mijn moeder, het is echt zo (alleen schrijven Duitsers het als HÖR). Het gaat dan om een sequentiële bak met zes versnellingen.

Exterieur én interieur

Qua uiterlijk is het niet zomaar een GT3 met andere stickers voor de Lamborghini Temerario Super Trofeo. De voorbumper is anders en de koplampen lijken weer iets meer dezelfde vorm te volgen als de normale Temerario en de verstralers in de punt van de neus zijn weggehaald. Ook is de hele aerodynamica over de zijkant anders, met uitgesproken ‘losse’ stukken bij de wielkasten. Aan de achterkant wordt het designelement van de normale Temerario vergroot: achter de achterwielen zit niks ter behoeve van aerodynamica. Ook dat is anders dan op de GT3.

En als we het over dynamica zonder aero hebben, Lamborghini heeft ietwat ongebruikelijk genoeg zelfs iets te melden over het interieur van de Temerario Super Trofeo. Dankzij het stofje Dinamica, een gerecycled materiaal dat tegenwoordig steeds vaker de rol van alcantara op zich neemt. Het heet Dinamica Infinity, wat volgens Lamborghini betekent:

Dinamica Infinity, the world’s first 100% PES mono-component non-woven suede for automotive.

Een nieuwe evolutie in materiaalgebruik dus, en dat in een auto waar het interieur louter functioneel is. Maar we verwachten eigenlijk dat een straatversie van de Super Trofeo (Temerario ‘STO’) wellicht wel eens hiervan gebruik van kan maken.

Voor het Super Trofeo-seizoen van 2027 maakt de Lamborghini Temerario zijn debuut.