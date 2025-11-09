Ziehier, de eindbaas van alle Mercedessen

Ja, volgens de maker is deze Mercedes Final Boss echt de eindbaas van alle Mercedessen. Kijken of die claim waargemaakt kan worden.

Tegenwoordig is een S-Klasse het summum van Mercedes. Helemaal als je de Maybach-versie neemt, maar goed, dat is een luxueus aangeklede S-Klasse. In ieder geval heeft Mercedes met modellen als de S-Klasse nog voldoende statigheid. En voldoende manieren om de koper in alle weelde te vervoeren.

Mercedes 600 Großer

In de jaren ’60 en ’70 was een S-Klasse (toen de generatie W108/9) niet het summum van Mercedes. Het was een grote en luxueuze limo, dat zeker. Maar erboven zat nog de Mercedes om ze allemaal af te troeven: de 600 (W100). Met als geuzennaam de Großer, want groter en majestueuzer dan de 600 werd het niet. De enorme, hoekige koets zorgde niet alleen voor zeeën van ruimte binnenin: het maakte ook een statement aan de buitenkant. Eentje die geholpen werd door het soort koper van de Großer: staatshoofden uit de tijd dat die zichzelf alle macht toe eigenden. En Jeremy Clarkson. Al zit er niet heel veel verschil tussen die twee. De motor uit de 600 Großer is de M100 V8 met een inhoud van 6.3 liter, welbekend als de motor die in de W109 (300 SEL 6.3) eindigde en de basis diende voor AMG, waar ook de ’63 AMG’ vandaan komt.

Mercedes Final Boss

Je kan de Großer dus makkelijk bestempelen als het summum van Mercedes. De eindbaas, zo je wil. Er zit in de moderne wereld niks boven de S-Klasse en de laatste keer dat het wel gebeurde was dat onder een ander merk (Maybach). Dat eindbaas-gevoel, dat wordt versterkt door een moderne hommage aan de 600. Dit is de Mercedes Final Boss door S-Klub LA.

Die firma kan je kennen van eerdere… smaakgevoelige creaties. Voor SEMA in 2025 hebben ze weer iets bijzonders gebouwd. Men neme een Mercedes 600 Großer en plempt hem op de technische basis van een Mercedes-AMG S63 E-Performance uit 2024. Die ook nog eens opgevoerd is tot 1.000 pk en 1.355 Nm. Dat idee hebben we op zich geen problemen mee: het klinkt zelfs wel cool om een oud uitziende Großer met moderne techniek te hebben. Gewoon in 2025 dezelfde daily hebben als Josip Tito. Maar zoals altijd gaat S-Klub LA verder dan dat.

Moderne styling

Want de oude koets van de Mercedes 600 Großer is voor deze Final Boss aangevuld met allerlei extra modificaties. Zoals HRE-putdekselvelgen, die eigenlijk iets te groot zijn (maar ja, dat krijg je met moderne S63-hardware). Een grote spoiler achterop, want natuurlijk heb je dat nodig. En ook lijkt het (omdat dat waarschijnlijk is gebeurd) alsof de koets van de Großer is samengesmolten met de bumpers en het onderstel van een moderne S. En die oude hoekige styling met moderne ronde vormen is gewoon geen groot succes. Van binnen is de Mercedes Final Boss voorspelbaar genoeg gewoon een S63.

Het vertoont dus vele overeenkomsten met alle projecten van S-Klub LA: als je het idee dat aan de basis staat uitlegt, klinkt het erg cool. Pas in de uitvoerende fase beginnen we wat twijfels te krijgen. Iets voor jou? Of is de Mercedes Final Boss een schande voor de ‘echte’ Final Boss van het merk?