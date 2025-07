Deze Lamborghini Temerario gooit zijn accu’s in de prullenbak

De Lamborghini Temerario GT3 is géén hybride.

Geen zware accu’s, maar vermogen op basis van een vier liter V8 en twee turbo’s. Maak kennis met de Lamborghini Temerario GT3.

Tijdens het Goodwood Festival of Speed heeft Lamborghini de nieuwste racer uit Sant’Agata Bolognese gepresenteerd. In vergelijking met de straatauto is de Temerario GT3 een andere pasta carbonara.

Als straatauto levert de Temerario een systeemvermogen van 920 pk, de GT3 komt echter tot ‘slechts’ 550 pk. Dat komt omdat het hybride systeem is geloosd in de GT3. Met balance of performance (BoP) regels is zoveel vermogen overbodig, bovendien voegt de accu veel gewicht toe. Dat maakt de Lamborghini Temerario GT3 duidelijk anders dan de auto voor op de straat.

Naast het verdwijnen van elektrische aandrijving heeft Lamborghini het mes gezet in het chassis. De GT3-versie krijgt een aangepast aluminium spaceframe. Zowel de voor- als achterzijde kunnen nu eenvoudig losgemaakt en vervangen worden tijdens een pitstop. Uiteraard is er ook een FIA-gecertificeerde rolkooi ingebouwd.

Lamborghini heeft samen met Squadra Corse en Centro Stile veel energie gestoken in aero, gewichtsreductie en verbeterde koeling. Het nieuwe carbon composiet bodywork is lichter, steviger en speciaal ontworpen voor snelle demontage.

Een gaaf detail is de ophanging met speciale zesvoudig instelbare KW-dempers, want ieder circuit vereist weer een andere aanpak.

De Temerario GT3 heeft een bredere spoorbreedte en langere wielbasis in vergelijking met de straatauto. Ook is er gewerkt aan een volledig nieuwe hydraulische stuurinrichting.

Vanaf 2026 zal de Lamborghini Temerario GT3 het circuit onveilig maken. Te beginnen met de 12 uur van Sebring. Aan fabrieksrijders Marco Mapelli en Andrea Caldarelli de eer om de GT3 op z’n staart te trappen.

De toekomst van straatauto’s mag dan elektrisch zijn, voor het pure racen blijven de GT3-auto’s voorlopig trouw aan de brute kracht van benzine. Er is vast een creatieveling die op termijn een Temerario GT3 straatlegaal weet te krijgen. Dan heb je een wel heel andere Temerario in vergelijking met de straatauto.