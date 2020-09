Lamborghini Urus Graphite Capsule is opvallend zwart - Autoblog.nl

Met de Lamborghini Urus Graphite Capsule gaan de Italianen achter de foute tuners aan.

De Urus is een groot succes voor Lamborghini. De combinatie van een SUV-coupé die in technisch opzicht niets te maken heeft met een Lamborghini, spreekt veel mensen toch aan. Qua uiterlijk (overigens ook een belangrijke reden om een Lambo te kopen) is het model wel ‘in-your-face’. Opvallen zul je wel doen met het 2.200 kg zware monster.

Je zou verwachten dat Lamborghini zou komen met een extra snelle, sterke of bijzondere versie. Dat zal nog even uitblijven. De reden is simpel: het model verkoopt nog te goed. Pas als er geen wachtrij meer is, komen er meer smaakjes om de vraag weer aan te wakkeren.

Lamborghini Urus Graphite Capsule

Tot nu toe doet Lamborghini aan winstmaximalisatie. Dat wel in dit geval zeggen dat ze per verkochte unit zoveel mogelijk verkopen aan opties en accessoires. In dit geval gaat het om de Lamborghini Urus Graphite Capsule. Het is niet de eersute ‘capsule’ van Lamborghini.

Het merk introduceerde een tijdje geleden de ‘Pearl Capsule’. Bij die uitvoeringen draaide het om Urussen in felle kleurtjes. Harstikke leuk natuurlijk, maar dat ben je na een paar dagen wel zat. Mensen houden nu eenmaal van stoere donkere ‘kleuren’ en de Lamborghini Urus Graphite Capsule speelt daarop in. Dus in een saaie kleur, maar dan toch spannend. Ofzo.

Vier kleuren

Bij de Lamborghini Urus Graphite Capsule kun je kiezen uit vier matte kleuren (van licht naar donker): Bianco Monocerus, Grigio Nimbus, Grigio Keres en Nero Noctis. Deze kleuren kun je combineren met felgekleurde details.

De spoiler, splitter, sideskirts, velgranden en dergelijke zijn dan uitgevoerd in een van de vier contrasterende kleuren: Verde Scandal, Giallo Taurus, Arancio Leonis of Arancio Drype. In dit geval is er gekozen voor Nero Noctis met Verde Scandal accenten met 23 inch Taigete-velgen op de persfoto’s.

Hoogglans

Deze enorme velgen zijn hoogglans zwart, net als de splitter en andere details op deze Lamborghini Urus Graphite Capsule. Het interieur van deze individualistische Urus is voorzien van geanodiseerd aluminium en mat carbon.

De bekleding is een combinatie van leer en alcantara, uiteraard afgewerkt met stiksels, gordels en andere details in de contrasterende felle kleur.

Prijzen en beschikbaarheid Lamborghini Urus Graphite Capsule

Gezien de enorme hoeveelheid verkochte Urussen zullen er voldoende prospects te porren zijn voor een dergelijke auto. Het is de ideale uitvoering voor mensen die willen opvallen zonder al te veel op te vallen. Ondanks dat ook deze kleurrijke Urus wordt gepresenteerd op de Beijing Motor Show 2020, komt deze auto ook naar Europa. De prijs is 186.134 euro, exclusief alle belastingen.