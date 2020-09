Verstappen verbluft Red Bull met strategie-call tijdens diner - Autoblog.nl

Max Verstappen had tijdens de dis op vrijdag een visioen. Gisteren werd zijn blik in de toekomst realiteit. Zijn team is daardoor andermaal verbluft door de kwaliteiten van de Nederlander.

De kwalificatie gisteren voor de F1 Grand Prix van Rusland leek vooraf gezien weer een tweestrijd te worden tussen de twee Mercedes. Nou is dat op zich niet zo speciaal, want dat geldt eigenlijk voor elke kwalificatie dit jaar. Echter, in het Russische Sochi leek het voordeel voor de zwarte brigade nóg groter te zijn dan elders. Het baantje is de W11 op het lijf geschreven.

En toch begint Mercedes dadelijk niet zij-aan-zij vanaf de eerste rij. Verstappen verrichtte namelijk een heldendaad door zijn Red Bull naar P2 te slepen. Hij maakte daarbij slim gebruik van een tow die Valtteri Bottas hem onvrijwillig gaf. Diezelfde Bottas start vandaag daardoor vanaf P3.

Dat op zich was al episch, maar mogelijk nog belangrijker is dat onze Max Q2 doorkwam op de medium banden. Dat betekent dat hij vandaag ook op dit ‘gele’ rubber mag starten. Omdat Hamilton wat problemen kende in Q2, is MV33 naast Bottas de enige in de top-10 die niet op de rode softs start. Dat zou vandaag wel eens het verschil kunnen maken. Of nou ja, laten we het er op houden dat het Red Bull en Max in ieder geval een kansje geeft, dat ze anders niet zouden hebben.

Het was dus een goede strategie-call. Maar goed, dat gebeurt wel vaker in de F1, daar hebben de teams immers zoveel scherpe geesten in dienst. Het bijzondere is echter dat Red Bull Racing de call geheel toeschrijft aan Max Emilian zelf. Helmut Marko vertelt bij F1 Insider:

Gisteren tijdens het diner vertelde hij [MV33] opeens dat hij op de mediums wilde kwalificeren in Q2. Wij dachten dat dat niet mogelijk was. Maar hij stond erop en zei ‘als je dit en dit aanpast aan de setup, dan eindigen we makkelijk in de top-3’. Dat is toch ongelooflijk! Helmut Marko, is beretrots op zijn pupil

Zeker gezien het feit dat Red Bull op vrijdag nog helemaal niet zo snel leek te zijn, getuigt het voorval maar weer eens van de epische skills van onze held. Waarvan akte. Het is alleen wel een beetje jammer dat Pirelli nu zegt dat Hamilton op de beste band staat qua strategie…