Dit is de nieuwe aanwinst van Joel Beukers

De ouwe flaneer-beer heeft weer nieuwe wielen gescoord.





Autoblogs favoriete kleerkast Joel Beukers verscheen op ons netvlies door een tragisch incident. Joels Maserati Quattroporte (V) werd enkele jaren geleden namelijk besmeurd met roze verf. Een van Joels klanten was kennelijk een ectomorf die niet kon groeien op een dieet van Joels voedingssupplementen. Zijn frustratie daarover uitte hij (m/v) middels ietwat homofobe teksten op de vierdeurs van Beukers.

Misschien was het achteraf gezien alleen maar goed voor de spierbundel, die zelf claimt ooit al Tinder verzonnen te hebben voordat Tinder bestond. Zonder twijfel vergrootte het zijn profiel op internet. Inmiddels heeft Joel datzelfde profiel nog veel verder opgepompt. Via verschillende sociale mediakanalen, showt hij met regelmaat hoe noeste arbeid in combinatie met decadurabolin en clenbuterol zijn eigen lijn van goede voeding je een mooi leven op kunnen leveren #flaneren. Joels grote schare groeimaatjes spreekt dit enorm tot de verbeelding. Dat laatste heeft de scoop-koning geen windeieren opgeleverd.

Aan de verkoop van zijn producten heeft Joel bijvoorbeeld een leuk optrekje overgehouden. Maar, Beukers is niet te beroerd om ook wat geld uit te geven aan dikke auto’s. Na de Maser kwam er al een Huracan, een Rolls-Royce Phantom en als pièce de résistance een Ferrari 812 Superfast. Omdat Joel altijd voor goud gaat, werden al deze scoopmobielen voorzien van een gouden wrap.

Inmiddels heeft Joel weer iets nieuws in de garage staan. De keuze is wederom gevallen op een Lambo, maar nu eentje die iets praktischer is. Jazeker, net als Hakim Ziyech is de spierbundel gevallen voor de charmes van de Lamborghini Urus. Daarmee kan je tenminste een besneeuwd Alpje op blasten en cruisen met een paar matties en een paar dozen Anavar eiwitpoeder in touw.

Vind jij de Urus wild genoeg voor Joel, of moet hij de Lambo nog even op laten pompen met een anabolenkuurtje? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: @kp92 via autojunk