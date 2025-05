Is dit de meest smakeloze Lamborghini Urus van Nederland?

Wat is zo’n Toyota Verso opeens mooi, hè?

We schrijven regelmatig over de creaties van Mansory (onze excuses daarvoor), maar wie koopt nou zoiets? Je zou denken een oliesjeik die van gekkigheid niet weet wat ‘ie moet doen met zijn geld, maar er zijn dus ook mensen in Nederland die een Mansory kopen. @ecnerualcars spotte in Tilburg een tamelijk bizarre Urus op vers kenteken.

De auto is samengesteld met maar één doel: zo veel mogelijk opvallen. Dat begint natuurlijk al met de widebody, de twee spoilers achterop en de drie centrale uitlaten. En het gaat verder bij een hele wonderlijke kleurstelling.

De auto is uitgevoerd in een kleurovergang van matzwart naar matwit. Dat kan, maar de bumpers en wielkasten zijn dan weer uitgevoerd in glanzend zwart. Moeten die nog gewrapt worden? Of is dit echt de bedoeling? Je weet het nooit bij Mansory. De forged carbon delen maken het onsamenhangende geheel compleet.

En dan hebben we het meest opvallende aspect nog niet benoemd: het interieur. Dit is volledig uitgevoerd in knalgeel, zoals alleen Mansory dat kan. Het valt overigens nog mee dat het interieur is uitgevoerd in één kleur, want we hebben ook exemplaren gezien waarbij de bestuurdersstoel geel was en de passagiersstoel paars. Het kan dus altijd gekker.

Of deze auto ook nog extra vermogen heeft weten we niet, maar dat is wel gebruikelijk bij Mansory. Bij dit pakket hoort een vermogensupgrade naar 810 pk. Als deze tuning erop zit is het in ieder geval niet doorgegeven aan de RDW, want daar staat nog gewoon 650 pk genoteerd.

Dit is een auto die je niet direct op Nederlands kenteken zou verwachten, maar de locatie is minder verrassend. Spotter @ecnerualcars kwam deze auto namelijk tegen op de parkeerplaats van – you guessed it – een voetbalclub.

Hoe lelijk deze Mansory Urus ook is, het is wel een hele bijzondere auto om tegen te komen. Daarom lichten we deze spot uit. Deze rubriek heet ten slotte ‘Spot van de Week’ en niet ‘Mooiste Auto van de Week’.

Heb je ook wat bijzonders (mag mooi of lelijk zijn) gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s van deze Mansory Urus op Autoblog Spots!