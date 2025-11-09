Zo erg kan een auto uit 2008 al in verval raken

Een bijzonder project: een volledige restauratie van een auto die dankzij zijn bouwjaar van 2008 daar nog niet klaar voor lijkt.

Voor liefhebbers van ‘compacte’ offroaders is Toyota’s nieuwe Land Cruiser FJ een toffe toevoeging. FJ staat natuurlijk voor de code waarmee de bekendste Land Cruiser bekend stond: FJ40. Als retro-model die toch in het onverharde zijn mannetje kan staan een leuke toevoeging aan het gamma.

Toyota FJ Cruiser

Het is zeker niet de eerste keer dat Toyota met een offroader komt met de FJ-naam. In 2006 kwam het merk namelijk met de FJ Cruiser. Los van de naam FJ was dat eigenlijk gewoon een omgebouwde Land Cruiser Prado. Maar dan met een uiterlijk dat meedeed in wat toen de trend was: oude designelementen vernieuwen. De ronde vormen en natuurlijk vooral het pilvormige grille-gedeelte met de knipperlichten ernaast. Op een manier is de FJ Cruiser op zich al een icoon aan het worden, want het was toch meer de cult-achtige optie naast de ‘echte’ Land Cruiser.

Restauratie

Japanse auto’s staan bekend om hun degelijkheid en de vier liter grote V6 (1GR-FE) in de Toyota FJ Cruiser is geen uitzondering. Alleen hebben auto’s uit het Aziatische land één achilleshiel: roest. Als je niet uitkijkt, rot het hele ding onder je voeten weg op den duur. En als je denkt: mijn FJ Cruiser uit 2008 heeft daar nog geen last van, denk opnieuw. Een auto kan al lekker verrot zijn ondanks een leeftijd van 17 jaar. En da’s zonde als je fan bent van de FJ Cruiser, om je geliefde auto zo te zien vervallen.

En zo kwam deze crèmekleurige FJ Cruiser uit 2008 terecht bij Greg’s Restorations. Deze restaurateur uit de VS vond het zelf ook bijzonder om een zo nieuw aanvoelende auto onder handen te moeten nemen. Maar de foto’s liegen er niet om: hij kan een verjongingskuur goed gebruiken. Als je het hele proces wil zien moet je de video van GR even bekijken, maar de foto’s van het eindresultaat geven ook een mooi beeld.

Body-off

Greg’s Restoration noemt het een body-off restoration. Het voordeel van de Toyota FJ Cruiser is dat het een klassieke body-on-frame is. In plaats van één geheel te zijn, is het een carrosserie op een ladderchassis. Je kan dus betrekkelijk simpel de koets losmaken en optillen, om zo enkel aan het chassis en de motor te kunnen werken. Maar denk niet dat het daarom niet grondig gebeurd is. Vrijwel alles aan de FJ Cruiser is los geweest, hersteld en in tiptop-conditie weer vastgezet. Fabrieksnieuw, zou je het bijna kunnen noemen.

En ook geen restomod-praktijken dit keer. De Toyota FJ Cruiser is gewoon hersteld alsof ‘ie in 2008 uit de fabriek is komen rollen. De enige toevoegingen zijn een bullbar met twee verstralers en een dakrek, that’s it. Verder gewoon weer een crème/beige FJ Cruiser waar weer jaren van genoten kan worden. Al hopen we niet dat ‘ie té schoon blijft, dat is zonde voor zo’n potente auto.