Lamborghini Urus video brengt gekke kleurtjes naar voren - Autoblog.nl

Bestel dan! Lamborghini heeft graag dat je die nieuwe kleurtjes van de Urus overweegt, dat doen ze middels een spetterende video.

Het kleurenpallet van de Urus is er dit jaar nog vrolijker op geworden. Je kon de super SUV al krijgen in het rood of geel, maar daar zijn deze zomer nog een aantal kleuren aan toegevoegd. Onder de noemer Pearl Capsule kun je het model bijvoorbeeld nu ook in het groen of oranje scoren.

Lamborghini brengt de Urus als Pearl Capsule graag nog even onder de aandacht en dat doen ze met een vette video. In het filmpje is te zien hoe meerdere exemplaren van de Urus het tegen elkaar opnemen. Dit alles onder begeleiding van klassieke muziek. Als je denkt aan een cliché Italiaanse reclame dan is dit er eentje met alle ingrediënten. Maar ja, je ziet Lamborghini’s die lekker aan het scheuren zijn. Dus eigenlijk mogen we niet klagen.

Op video komt de Lamborghini Urus in het groen het lekkerste uit de verf. Maar dat is slechts de bescheiden mening van uw auteur. Het model is toch al ordinair en opvallend. Dan kan zo’n groene Kermit-kleur er ook wel bij.

Naast de opvallende nieuwe kleuren brengt de Pearl Capsule uitvoeringen zwarte accenten en een setje 23-inch lichtmetalen velgen naar de Urus. Check de video, waar de Urus er op elke ondergrond van langs krijgt, hierboven.