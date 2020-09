Zelfs een verpeste Bugatti Veyron is serieus geld waard - Autoblog.nl

De tuning mag dan uiterst smaakvol zijn. Voor deze Bugatti Veyron wordt nog altijd veel geld gevraagd.

De lijnen van een auto in de prullenbak gooien en er maximaal je eigen plasje overdoen. Laat dat maar aan de jongens en meiden van Mansory over. De tuner is fan van extremen en past deze filosofie toe op de duurste auto’s ter wereld. Blijkbaar zijn er genoeg mensen fan van, want er zijn genoeg Mansory voorbeelden te vinden. En de uitgesproken tuning heeft niet per se een slechte invloed op de restwaarde. Om deze Bugatti Veyron occasion te kunnen betalen moet je nog altijd over geld als water beschikken.

De vraagprijs van de opvallende Veyron bedraagt namelijk een slordige 1,2 miljoen dollar. Het gaat hier om een exemplaar uit 2008 dat door Mansory is aangepakt. Het is een combinatie van naakt carbon en rood. Je hebt het mis door te denken dat dit thema terugkomt in het interieur. Daar is opvallend genoeg juist gekozen voor wit en zwart. Als je vrienden er naar vragen: de officiële benaming van deze creatie is Mansory Linea Vivere.

De 12 jaar oude Bugatti heeft net geen 14.000 mijl (22.500 km) op de klok staan. De foto’s van de advertentie zijn geschoten in een woonwijk in Beverly Hills. Vermoedelijk komt de toekomstige koper hier ook vandaan. Dit zijn nog de plekken waar je een duimpje omhoog krijgt als je komt voorrijden met een gevaarte als deze. Voor de Hollandse polder is zo’n Mansory Bugatti Veyron véél te extreem, ook al is het veel geld waard.