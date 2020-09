Porsche 718 Cayman GT4 RS laat zich zien en horen - Autoblog.nl

Er komt een nog hetere variant van de Porsche 718 Cayman in vorm van de GT4 RS. De overtreffende trap!

Mocht de Cayman GT4 nog niet gepeperd genoeg zijn, dan moet je nog heel even geduld hebben. Porsche is momenteel druk met het testen van de Cayman GT4 RS. Dit gaat het topmodel worden van de 718-lijn en gaat verder waar de GT4 stopte.

Net als de reguliere GT4 krijgt deze natuurlijk die lekkere atmosferische 4.0 liter boxer zescilinder. Wat Porsche met het vermogen gaat doen is afwachten. De gewone GT4 is goed voor 420 pk en 420 Nm koppel. De Duitsers zullen er echt niet zomaar tientallen pk’s er bovenop gaan gooien. Simpelweg omdat ze dan te hard concurreren met die andere sportwagen binnen het gamma: de 911. Een Cayman die sneller over het circuit gaat dan een 911 is marketing technisch niet heel wenselijk.

Wat gaat deze Porsche 718 Cayman GT4 RS dan vooral wel bieden? Verwacht nieuwigheden die met name betrekking hebben op plezier voor op het circuit. Meer hardcore stoelen, grotere remmen, wellicht een nieuw uitlaatsysteem en een nieuwe achtervleugel. Die achterspoiler heeft een beetje het uiterlijk van een GT3 RS-vleugel en doet zijn naam Rennsport eer aan.

Autojunk-gebruiker @kuifje kwam recent een Porsche 718 Cayman GT4 RS testauto tegen. Via YouTuber Automotive Mike zijn nu ook bewegende beelden van de hardcore Porsche opgedoken. Daardoor krijgen we een glimp van het geluid te horen. Het is afwachten op de officiële aankondiging van het model.