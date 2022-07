Eerste Cadillac Escalade-V verkocht voor een half miljoen

Met de CO2-uitstoot van deze olifant kijk je er in Nederland niet eens gek van op.

Voor modeljaar 2023 introduceerde Cadillac de Escalade V-Series. Een nieuwe variant van de grote SUV met een inmiddels bekende naam. De productie van het apparaat is in volle gang. Het allereerste exemplaar dat van de band rolde werd echter niet verkocht voor de verkoopprijs, maar voor veel meer geld.

In de States heb je een Cadillac Escalade-V vanaf zo’n 150.000 dollar. Het eerste exemplaar leverde echter een half miljoen dollar op. Dat komt omdat de SUV werd geveild via een Barrett-Jackson veiling voor het goede doel in Las Vegas.

De volledige opbrengst komt ten goede aan het Pensole Lewis College of Business & Design. Een universiteit in Detroit, waarbij het onderwijs gericht is op Amerikanen met een kleine beurs. De opleidingen zijn kosteloos voor studenten en bekostigd door partners. Onder andere de veiling van Barrett-Jackson maakt dit mogelijk.

Naast het bedrag van 500.000 dollar voor de Cadillac Escalade-V kwam er nog een extra donatie van 25.000 dollar binnen. Dat brengt het totaal op 525.000 dollar. Half miljoen of niet, de Cadillac is een bom op wielen. Onder de kap van de SUV ligt een 6.2-liter grote V8, goed voor 680 pk en 885 Nm koppel. Mede dankzij vierwielaandrijving snelt het kanon in 4,4 seconden naar 60 mph.