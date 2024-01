Lamborghini verklapt geheim compartiment (is het nu nog geheim?)

In het persbericht verklapt Lamborghini dat er een geheim compartiment is in deze Urus.

Het is het mooiste gezicht dat je maar kunt voorstellen, het moment dat buitenlandse toeristen zien dat de lokale politie hier een Mercedes B-Klasse rijdt. Het heeft iets droevigs, een auto die overduidelijk bedoeld is voor een senior (nieuw) en jonge gezin (gebruikt). Nu is de keuze verder niet vreemd (de auto voldoet aan de eisen die de politie stelt), maar het maakt niet de indruk die een gouwe ouwe Crown Vic wel maakt.

Als er één politiekorps is waar uitstraling prioriteit nummer 1, is het wel bij de politie in Dubai. Nu de PVV de grootste partij is in Nederland mogen we dus concluderen dat deze Lambo’s gebruikt worden om te zorgen dat de sharia wordt nageleefd. Vroeger konden we dat niet zeggen, maar nu dus wel.

Geheim compartiment

De auto in kwestie is een Lamborghini Urus Performante. Uiteraard is het persbericht NOG mooier dan de auto zelf. Zo is Paolo Sartori (de divisiemanager verantwoordelijk voor onder andere de Verenigde Arabische Emiraten) verrukt met de samenwerking. Dit om de politie in Dubai te ondersteunen in ‘hun cruciale missie naar veiligheid’. Dat is bijzonder mooi gevonden. Daarvoor had je ook een paar Seat Leons kunnen sturen. Maar ja, dat maakt natuurlijk minder indruk op de multimiljonairs die daar rondcruisen.

Uiteraard is de Lamborghini politieauto voorzien van een hoop handige gadgets. Zo is er een speciaal compartiment voor wapens en zie je op de spoiler een enorm LED-bar. Deze is voorzien van een sirene. Ook is er een berichtendisplay om de Ali B in kwestie aan te houden. Vervolgens is er een geheim compartiment in de kofferbak, alhoewel die nu niet meer geheim is, toch? Toegegeven, er zijn (nog) geen afbeeldingen van het interieur, maar een compartiment in de kofferbak bevordert de zoektocht naar genoemd compartiment aanzienlijk.

Snelle politieauto

Het is een Urus Performante, dus de extra snelle, sterke, scherpe en lichtere variant van de Urus. Onder de kap ligt de 4.0 Biturbo V8 die er 666 pk en 850 Nm uitperst. Daarmee sprint de 2.150 kilogram zware Urus in slechts 3,3 seconden naar de 100 km/u en haalt ‘ie een topsnelheid van 306 km/u. Dankzij de bodemspeling en vierwielaandrijving kun je wellicht ook een (heel) klein beetje in de zandbak spelen, mits de semi-slick banden niet zijn gemonteerd. Jazeker, de Performante heeft die standaard namelijk.

Nu heeft de politie in Dubai wel meer van dit soort bijzondere auto’s, maar dit is wel een van de weinigen waar je enkele schavuiten kunt vervoeren. De veelzijdigheid van de Urus Performante is ongekend. Niet alleen wordt de auto ingezet als politieauto in Dubai, ook in Italië gebruikt de politie zo’n Urus. In dat geval specifieke voor orgaantransport.