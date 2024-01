Dít is de Volkswagen Passat sedan! Mooi, hé?

Wij kennen alleen de Passat Kombi, maar er is dus ook een Passat sedan.

Buick Roadmaster, Dodge Magnum, Nissan Stagea en de tweede generatie Volvo V70. En nu dus ook de Volkswagen Passat. Het zijn van die auto’s die er alleen als stationwagon zijn en niet als sedan.

Het is dus een vrij zeldzaam verschijnsel dat er dus enkel en alleen een stationwagon komt van een auto. Laatst hadden we die discussie erover op de redactie, want klopt de naam van de Passat Variant dan nog wel?

Variant stamt van het Duitse woord ‘Kombivariant’, dus de stationwagonuitvoering. En nu er geen Passat sedan is, kun je niet een variant erop bedenken. Toch?

Passat Sedan!

Volkswagen helpt ons uit de problemen, want dit is de Passat sedan! Nu is dat niet helemaal correct en toch ook weer wel. Het betreft namelijk de Volkswagen Magotan. Dat is een Chinese variant van de Volkswagen Passat. Kijk, hieronder is de uitgaande editie van de Magotan, komt best bekend voor, nietwaar?

De auto kwam spontaan tevoorschijn op de Facebook-pagina ‘Super AutoQuirk Dougposting‘.

De Volkswagen Magoton laat zien hoe de Passat sedan eruit gezien zou hebben als deze onze kont opgekomen zou zijn. De auto is aangemeld bij het Chinese Ministerie van Verkeer, alwaar de foto’s afgegeven moeten worden alvorens de auto typegoedkeuring krijgt.

En voor Nederland?

De automerken lanceren alleen modellen in China die typegoedkeuring hebben, dus eigenlijk worden zo alle auto’s al bekend gemaakt alvorens ze onthuld worden. Qua techniek hebben we nog geen idee, behalve dan dat de auto op het MEB-EVO-platform staat waar de Passat en Skoda Superb ook op staan, bijvoorbeeld.

Of de auto naar Nederland komt, lijkt ons sterk. Voor Volkswagen is dit wel beter, zo. In Aziatische landen is de sedan veel populairder dan een stationwagon. Sterker nog, bijna overal is de sedan meer in trek. Alleen in Noord-Europa – waar wij wonen – is er een duidelijke voorkeur voor de stationwagon. Vandaar dat wij de Passat Variant krijgen en na vandaag weet je wat de basis van deze variant is!