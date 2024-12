Liberty Walk brengt popnagelterreur naar je werkplek

Collega’s pesten met Liberty Walk gaat nu verder dan het parkeerterrein met dit toetsenbord.

Op de parkeerplaats krijg je de kans om je auto aan collega’s te laten zien. Heb jij tuning van Liberty Walk, dan zullen ze sowieso een mening over je hebben. De uitgesproken popnagelterreur modificaties uit Japan zijn moeilijk te negeren. In sommige gevallen gaan ze heel ver.

Je kunt dit nu meenemen naar binnen. Nee, niet je auto. Maar je dagelijkse kantoorspul! Liberty Walk heeft namelijk een mechanisch toetsenbord (ja echt) uitgebracht in samenwerking met Original Konbini. Je weet wel, zo’n typisch toetsenbord waar je de tikken echt goed hoort. Collega’s gaan je haten of een mening over je vormen, wat dat betreft past het prima bij de filosofie van de Japanse tuner.

Liberty Walk toetsenbord

Het design van het toetsenbord is geïnspireerd op de Ferrari F40 van Liberty Walk. Een auto die door de aanpassingen van de tuner al de nodige haters heeft weten te creëren. Want ja, aan een F40 knutselen kan niet iedereen waarderen. Het mechanische toetsenbord bevat typische verwijzingen naar Liberty Walk. Zoals de Backspace en de spatiebalk. De Enter-toets moet de Japanse vlag voorstellen.

In Japan is Liberty Walk geaccepteerde tuning. Hier in Nederland kun je vooral op nee schuddende hoofden rekenen. Tuning van dit merk is veelvuldig te zien in de straten van Tokio. Uw auteur was eerder dit jaar nog ooggetuige van dit moois (ik kan het wel waarderen), dus bij deze de bevestiging. Weer eens wat anders, toch?

De bediening verloopt via USB-C en natuurlijk is er ook RGB verlichting voor de nerds onder jullie. Toch geinig. Het laatste waar je aan dacht bij Liberty Walk is dat ze een toetsenbord uitbrengen. Er worden slechts 500 exemplaren van het toetsenbord gemaakt. Helaas kunnen we niet melden wat het prijskaartje is van dit stukje hardware voor op kantoor.