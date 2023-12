Lammers is DE BESTE!!1! maar Ferrari zitje gaat niet door

Als we de geruchten mogen geloven gaat Max Verstappen binnenkort met pensioen. Gelukkig staat de nieuwe Nederlandse topper al in de startblokken. Alleen; Lammers mag voorlopig niet naar Ferrari.

De ongekende weelde voor Nederlandse autosportfans is ongekender dan ooit. Max Verstappen won afgelopen seizoen immers praktisch alles in de Formule 1. Ruim 70 jaar hebben we als fans moeten lijden. Af en toe hopen op een puntje hier of een puntje daar. Maar sinds Max is alles anders. De circuits zijn tegenwoordig een zee van oranje en dat ligt niet aan McLaren fans.

Aan alles komt echter een einde en hoewel ondergetekende er niet in gelooft, misschien wel eerder dan verwacht. De Verstappen-clan heeft al meermaals laten weten dat Max niet van plan is net als Alonso door te gaan totdat hij er bij neervalt. We moeten het nog maar zien. Persoonlijk denk ik dat die beslissing steeds zwaarder gaat vallen naarmate hij dichterbij komt en dat Max stiekem toch gewoon nog minimaal tien jaar doorgaat. Doch mocht dat nou onverhoopt niet gebeuren, wat dan? Voor wie moet het legioen dan juichen? Nyck de Vries is alweer verdwenen en adoptie-Nederlander Nico Hülkenberg zal ook niet eeuwig op de grid staan…

Gelukkig is René Lammers er nog. Het is eigenlijk een beetje gek, want Jan Lammers was er natuurlijk al druk aan het slippen op Zandvoort, toen Jos nog een glinstering was in de ogen van opa Frans Verstappen. René daarentegen is 11 jaar jonger dan onze held Max. Het komt allemaal omdat oude snoepert Jan op zijn 52ste nog eens vader is geworden. Doet die enthousiaste kleine scheurneus toch goed. In ieder geval wel volgens Elon Musk.

Enfin, René Lammers dus, de volgende ‘zoon van’. Met kennelijk het nodige talent, want de jonge Lammers is afgelopen jaar belachelijk succesvol geweest op de karts. Volgend jaar volgt de stap naar de autootjes met MP Motorsport. Maar René had ook wel oren naar een opleidingsplekje bij Ferrari. Zodoende deed hij mee aan de Scouting Wold Finals van de Ferrari Driver Academy.

Voor de familie Lammers heeft dit natuurlijk een speciaal tintje. Vader Jan was ooit bíjna Ferrari F1 coureur, in het dramatisch verlopen seizoen van 1982. Boezemvrienden Pironi en Villeneuve maakten ruzie. Beiden kregen daarna een ongeluk dat in het geval van Gilles het einde betekende en in geval van Didier net niet, maar wel einde loopbaan. Zelden was een verhaal zo doorspekt van tragoidia.

Ferrari had coureurs nodig en Lammers stond volgens de overlevering op de lijst. Maar hij brak zijn duim in Monaco en Patrick Tambay kreeg de stoel. Die laatste pakte dat jaar vervolgens nog een zege en twee podia. De laatste twee races naast herintreder Mario Andretti, die eveneens nog een podium pakte. Ferrari werd wereldkampioen bij de constructeurs en herhaalde dat in 1983. Maar Jan was daar helaas niet bij. Wat had kunnen zijn…

Helaas is het voorlopig een verhaal van de geschiedenis die zich herhaalt. René Lammers heeft namelijk geen zitje bij team rood gekregen. Gek genoeg was hij wél de BESTE!!1! van de finalisten. Maar Ferrari heeft in geheel Italiaanse stijl alle data bekeken en besloten dat Lammers er toch (nog) niet klaar voor is. Wel geven ze aan de jonge Nederlander ‘goed te gaan volgen’. Het peerd suggereert het dat ‘de wegen van Ferrari en René zich in de toekomst nog wel eens kunnen gaan kruisen’. Valt alleen te bezien of dat als coureur is of misschien omdat René alle Ferrari-talentjes van de baan veegt…

Nou ja, misschien even een tegenvaller, maar het is natuurlijk simpel. Aan Lammers junior is nu dus de schone taak om volgend jaar de F4 te owneren. In dat geval gaan de deuren vanzelf weer open.