Zoon Jan Lammers gaat Max Verstappen achterna

Na een succesvolle kartcarrière gaat Lammers Jr. nu voor het echte werk.

Een racecarrière is maar voor weinig mensen weggelegd, omdat het nu eenmaal een vrij dure hobby is. Het is eigenlijk een vereiste dat je een vader hebt die (a) goed in de slappe was zit en (b) heel graag wil dat jij de volgende Max Verstappen wordt. Of nog beter: een vader die zelf coureur is geweest.

Gelukkig heeft René Lammers zo’n vader. Dat is namelijk – je raadt het al – Jan Lammers. De 15-jarige René Lammers was tot op heden actief in het karten en deed dit niet bepaald onverdienstelijk. Zo werd hij dit jaar Europees kampioen in de OK-klasse en greep hij nèt naast de wereldtitel.

Daarom is het nu hoog tijd voor de volgende stap. MP Motorsport maakt bekend dat ze René Lammers hebben aangetrokken als coureur in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Lammers Junior mag zich nu dus gaan bewijzen in een echte ‘single seater’.

Ter voorbereiding op het Formule 4-seizoen mag René Lammers begin volgend jaar ook deelnemen aan de Formula Winter Series. Dit is een nieuwe klasse, die dit jaar voor het eerst werd verreden en ook onder de Formule 4-regelementen valt.

Met MP Motorsport zit ‘Reneetje’ Lammers in ieder geval bij een topteam in het Spaanse F4-kampioenschap. In de afgelopen acht jaar wist het Nederlandse team namelijk zes keer het constructeurskampioenschap te pakken, waaronder dit jaar.

De Spaanse Formule 4 kan natuurlijk een mooi opstapje zijn naar de klasses die er écht toe doen. Richard Verschoor en Bent Viscaal hebben zich vanuit hier weten op te werken naar de Formule 2. Maar uiteindelijk wil René Lammers natuurlijk wat alle coureurs willen: de Formule 1 bereiken.

Daarmee zou hij in de voetsporen van zijn vader treden, die 23 F1-races heeft gereden tussen 1979 en 1992. Helaas heeft hij nooit een punt weten te halen. Jan Lammers heeft vooral zijn naam gevestigd in andere takken van de autosport.

