Koop de Ferrari van F1-legende Gilles Villeneuve

Hét bewijs dat een Formule 1-auto schitterend, maar ook verschrikkelijk traag kan zijn.

1980 was een bijzonder seizoen voor de Formule 1. Het was een jaar waarin grootheden tuimelden en kleinere, ietwat anarchistische teams de gevestigde orde domineerden. Een verademing, wanneer we het vergelijken met de situatie van vandaag. Enfin, aan het einde van het seizoen waren de top drie constructeurs, in volgorde, Williams, Ligier en Brabham. Helemaal onderaan bungelden grootheden als McLaren, Alfa Romeo en Ferrari.

De Italiaanse equipe werd dat jaar overvallen door verschillende problemen, met als voornaamste hersenpijniger de betrouwbaarheid van de (je leest het goed) twaalf-in-lijnmotor. Ferrari stond met een mond vol tanden toe te kijken hoe de concurrentie er met de ene na de andere overwinning vandoor ging. Met name het team van Williams had de zaken op orde. De door Patrick Head ontworpen bolide bleek al snel de te kloppen auto en won gedurende het seizoen zes races.

Het team had met Alan Jones en Carlos Reutemann een bijzondere combinatie coureurs in huis. Jones, een Australische man in de ultieme zin van het woord, nam al enkele jaren deel in de Formule 1 voor allerlei kleine, onsuccesvolle equipes. Reutemann, daarentegen, kwam voordat hij tekende bij Williams uit voor de meest iconische teams die de sport ooit heeft gezien. Brabham, Lotus en, ironisch genoeg, Ferrari.

Sterker nog, de jaren die Reutemann bij de Scuderia doorbracht, werkte de Ferrari 312 T nog wél naar behoren. De Argentijn behaalde in die tijd zelfs vijf overwinningen, verdeeld over de Ferrari 312 T2 en de 312 T3. Of het puur toeval is, of dat hij de bui al voelde hangen; toen Ronnie Peterson in 1978 overleed, zag hij zijn kans om de overstap te maken naar de renstal van Colin Chapman. Hoewel Ferrari er in 1979 met beide kampioenschappen vandoor ging, bleek het uiteindelijk geen slechte keuze.

Hoe je het ook wendt of keert, na een aantal bijzonder vruchtbare jaren produceerde Ferrari in 1980 een draak van een auto. Hoewel de Ferrari 312 T5 absoluut een evolutie was van de voorgaande bolides, was hij met geen mogelijkheid opgewassen tegen de concurrentie. In veertien races reden de Italianen slechts vijfmaal magertjes in de punten. Hoewel eerste rijder Jody Scheckter het seizoen ervoor nog het kampioenschap wist te claimen, was de Zuid-Afrikaan verantwoordelijk voor één van die keren. De altijd met zijn auto worstelende Gilles Villeneuve reed viermaal in de punten, maar wist geen van die keren hoger dan vijfde te eindigen.

De Ferrari 312 T5 die we hier voor ons hebben werd vanaf de Grand Prix van Groot Brittannië door Villeneuve gebruikt. Met weinig verbeteringen aan boord, bleek het een van de slechtste resultaten van het seizoen te worden. Gilles en Jody reden negentiende en twintigste, alvorens de krachtbron van de Canadees het (wederom) begaf. De race erop boekte Villeneuve meer succes. Na een harde strijd eindigde Gilles als zesde, waarmee hij zijn vierde punt van het seizoen binnenhengelde.

In Oostenrijk kwam de ware aard van de 312 T5 weer bovendrijven, maar op Zandvoort bleek de equipe het beter voor elkaar te hebben. Gilles leek op weg naar een podium, maar vlak voor het einde gingen zijn banden over de klif. Uiteindelijk eindigde hij als zevende; net buiten de punten. De volgende wedstrijd, op het circuit van Imola, was de laatste dat Villeneuve zijn 312 T5 met chassisnummer 048 inzette. Een ongeluk van Gilles in de later naar hem vernoemde Villeneuve-bocht bestempelde het dramatische seizoen van de 312 T5.

Gilles wist een race later voor eigen publiek, met een andere auto, nog een vijfde plaats te scoren. Teamgenoot Scheckter kwam niet eens door de kwalificatie. De allerlaatste wedstrijd van het seizoen, op de Amerikaanse Watkins Glen, eindigde voor beide coureurs in tranen. Scheckter kwam tot een elfde plaats, terwijl Gilles de finishvlag voor de zoveelste keer niet haalde.

Villeneuve zou tot zijn dood, in 1982, bij de Scuderia blijven. Scheckter had het na 1980 wel gezien en verliet het circus om verslaggever te worden voor CBS Sports. Tegenwoordig is hij boer.

Momenteel wordt de Ferrari, waaraan talloze fantastische verhalen zijn verbonden, aangeboden door Classic Driver. De prijs is op aanvraag.

Met dank aan GoodOldDays voor de tip!