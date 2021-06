Lammertink Vintage is het Nederlandse Singer - Autoblog.nl

Voor een Porsche 911 restomod kun je aankloppen bij Singer, maar er is nu ook een alternatief ‘Oet Twente’.

Het idee van een 911 restomod is niet nieuw. Sterker nog: dat hebben we al vrij vaak voorbij zien komen. Maar er is klaarblijkelijk genoeg vraag naar. Nu is er weer een nieuwe speler in deze nichemarkt. Deze komt niet uit Californië maar uit een minder exotisch oord: Overijssel.

Edwin Lammertink

De man achter deze Nederlandse 911 restomod is Edwin Lammertink. Dit project mag dan nieuw zijn, Lammertink is geen nieuwkomer. Zijn bedrijf houdt zich al sinds jaar en dag bezig met het repareren opknappen van oude en nieuwe Porsches.

Lammertink Vintage

Edwin Lammertink vindt het nu tijd voor de volgende stap: het bouwen van restomods. Dit doet hij onder de noemer Lammertink Vintage. Hij gebruikt daarbij dezelfde basis als Singer: een Porsche 964. Als die nog niet door een andere toko omgebouwd is.

4,0 liter

Voordat het een Lammertink Vintage is, wordt een 964 wordt heel grondig onderhanden genomen. “Elk detail wat je aanraakt is behandeld,” vertelt Edwin Lammertink in de Nationale Autoshow. Ook de motor is ingrijpend veranderd. De cilinderinhoud die standaard niet verder kwam dan 3,6 liter wordt vergroot naar 4,0 liter. Wat voor specificaties dit oplevert vertelt Edwin er helaas nog niet bij.

Oog voor detail

Wel hebben we alvast plaatjes van de Lammertink Vintage Porsche. Die zien er in ieder geval heel fraai uit. In Overijssel zijn ze duidelijk met veel vakmanschap en oog voor detail te werk gegaan. Edwin Lammertink durft zelfs te beweren dat de kwaliteit niet onderdoet voor Singer. Uiteraard zijn de auto’s ook geheel naar eigen smaak samen te stellen. Waar Singer elke auto de naam van een stad meegeeft, krijgt iedere Lammertink Vintage de naam van een circuit.

Prijs

Aan dit alles hangt uiteraard een prijskaartje. Tegenover Wouter en Meindert geeft Edwin alvast een kleine indicatie. De prijzen beginnen ergens bij €333.000. Dan heb je een exemplaar met een standaard motor en een standaard versnellingsbak, maar je kunt het dus nog een stuk duurder maken. Alsnog zal een Lammertink Vintage een stuk goedkoper zijn dan een Singer. Die zijn namelijk pas echt stervensduur.

Waterstof

Lammertink is overigens ook met een ander bijzonder project bezig. Hij is namelijk aan het experimenteren met waterstof. Nee, er komt geen 911 met een brandstofcel, maar Lammertink wil wel directe waterstofinjectie toepassen op de luchtgekoelde motor. Klinkt interessant.

Het hele gesprek met Edwin Lammertink is te horen in de laatste aflevering van de Nationale Autoshow. Daarnaast waren ook Joyce Donat en Martijn Duivenbode te gast om te praten over het ex-BTW probleem.