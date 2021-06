David Beckham geeft EV bouwer Lunaz een geldimpuls - Autoblog.nl

Het Britse Lunaz combineert EV met klassieke auto’s, waar voetballer David Beckham wel brood in zag.

Alles naar elektrisch krijgen gaat even een grote overstap worden. Een manier om de overstap iets vertrouwder aan te laten voelen, is het ombouwen van klassiekers. In theorie het beste van twee werelden: het prachtige ouderwetse design van weleer, met de aandrijving van de toekomst.

Een bedrijf wat zich hier mee bezig houdt is het Britse Lunaz. Die hebben al een aardig portfolio van ouderwetse Britten die omgebouwd zijn naar elektriciteit. Een aantal iconische Britse auto’s werden voorzien van elektromotoren, accu’s en een stekker.

Bovenstaande Jaguar XK120 is een voorbeeld, maar ook een klassieke Bentley, Rolls-Royce en een originele Range Rover kunnen nu volledig elektrisch van de band rollen.

Lunaz timmert dus al aardig aan de weg, maar krijgt hulp van David Beckham om nog beter aan de slag te kunnen. De succesvolle voetballer heeft een aardig kapitaal en ziet er wel brood in dat Lunaz haar vleugels kan spreiden. David Beckham maakte een deal om 10 procent van de aandelen van Lunaz in bezit te krijgen. Een boost die het bedrijf zeker kan gebruiken.

De voetballer vindt de investering het dubbel en dwars waard. Uit een reactie van Beckham:

Lunaz represents the very best of British ingenuity in both technology and design. I was drawn to the company through their work restoring some of the most beautiful classic cars through upcycling and electrification. David Lorenz and his team of world-class engineers are building something very special and I very much look forward to being part of their growth.

David Beckham OBE