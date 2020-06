De Mustang Mach-E gaat Tesla aftroeven met eigen Autopilot

Ford maakt er met de Active Drive Assist geen geheim van met wie de Mustang Mach-E moet gaan concurreren.

Een van de gimmicks – even oneerbiedig gezegd – van een Tesla is de veelbesproken Autopilot. Met zo’n functie kom je gegarandeerd negatief in het nieuws, maar tegelijkertijd spreekt het ook enorm tot de verbeelding. Het past uitstekend binnen het plaatje van de Tesla als dé auto van de toekomst.

Inmiddels zijn er meer kapers op de kust, waaronder de Ford Mustang Mach-E. Vooralsnog is het meest besproken aspect van de auto de naam. Daar kan echter verandering in komen. Ford maakt namelijk bekend dat ze met hun eigen Autopilot komen, genaamd Active Drive Assist (ADA).

De nieuwe functie maakt ook hands-free rijden mogelijk. Daar zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. ADA werkt alleen op bepaalde stukken Amerikaanse en Canadese snelweg. Bovendien moet je altijd zelf op blijven letten. Dit wordt ook gecontroleerd via een infraroodsysteem.

Dit systeem houdt je oogbewegingen en de positie van je hoofd in de gaten. Als je zit te suffen maken signalen op het scherm je weer alert. Indien nodig zal de auto ook wat snelheid minderen. Ford heeft er dus alles aan gedaan om hands-free rijden veilig te maken. Het probleem is wel dat rijden zonder handen in Europa momenteel in het geheel niet is toegestaan. Een infraroodsysteem kan daar waarschijnlijk weinig aan veranderen. De regels zullen vroeg of laat wel worden versoepeld, maar het is nog de vraag wanneer.

De benodigde hardware wordt beschikbaar als onderdeel van de zogenaamde ‘Co-Pilot360 Active 2.0 Prep Package’. De bijbehorende software kan er vervolgens later bijbesteld worden. Deze wordt als het goed is in het derde kwartaal van 2021 beschikbaar. De software kan geïnstalleerd worden via een over-the-air update. Ford maakt nog geen prijzen bekend voor de Active Drive Assist.