Beter laat dan nooit: Perez gebruikt eindelijk de simulator

Het schijnt dat je daadwerkelijk beter wordt van het gebruik van een simulator. En dat zou ook voor Sergio Perez moeten gelden…

We hebben er al meer dan eens over geschreven; de huidige vormcrisis waarin de sympathieke Mexicaanse coureur Sergio Perez verkeert. Waar Max Verstappen in dezelfde auto zege na zege aan elkaar rijgt, is het sappelen voor Checo.

En daar moet echt wat aan veranderen, vindt zo ongeveer iedereen die weleens een Formule 1-race heeft gezien. En we weten ook wát er moet veranderen, Perez moet harder rijden. Maar hoe dan?

Nou, wat dacht je bijvoorbeeld van het gebruik van de simulator? Dat schijnt te helpen.

Beter laat dan nooit: Perez gebruikt de simulator

Het is bekend dat er coureurs zijn die het liefst meteen na een race weer op de simulator gaan zitten (hoi Max) en er zijn ook coureurs die dat niet doen. (Hoi Lewis). Maar niet alleen Lewis, ook Perez schijnt nauwelijks te ‘simmen’.

Maar de laatste weken heeft hij dat eindelijk wel gedaan, laat teambaas Christian Horner weten in een interview met het Engelse blad The Mirror, waar GPblog over schrijft. Perez heeft maar liefst drie dagen op de simulator doorgebracht.

Daar is volgens Horner veel duidelijk geworden over de oorzaak waarom Perez zoveel moeite heeft de RB19 onder de knie te krijgen. En ook zouden er de nodige aanpassingen gedaan zijn, waardoor het komend weekend echt beter zou moeten gaan.

Hartstikke goed dus van Sergio Perez, maar het laat ons wel achter met 1 prangende vraag. WAAROM NU PAS??? Serieus, als drie dagen in de simulator al de oplossing is, dan hadden ze hem toch al na de race in Australië in dat ding gedwongen? Zodat Red Bull het kampioenschap al voor de zomerstop binnen had gehaald.

We begrijpen er echt helemaal niks van en denken daarom ook dat we de woorden van Horner met een korreltje zout nemen. Eerst maar eens zien of het komend weekend beter gaat.

Praten we daarna verder!