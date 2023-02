Lancia Ypsilon beleeft verkooprecord

Wat? wordt de Lancia Ypsilon dan überhaupt nog verkocht?

We hebben het al een tijdje niet over de Lancia Ypsilon gehad. Wat ook niet heel gek is, want bij ons wordt het autootje al lange tijd niet meer verkocht. Sterker, het hele merk Lancia is bij ons niet meer te krijgen. Maar dat geldt niet voor Italië.

Daar wordt het stokoude autootje namelijk nog wél verkocht en hij is daar bijna net zo populair als een pizza Margeritha met extra parmezaan en een olijfje. Dat wil zeggen, de Lancia Ypsilon was afgelopen jaar de op 1 na best verkochte auto van dat land. Rare jongens die Italianen…

Lancia Ypsilon verkoopt als warme panini’s

Vorig jaar werden er bijna 41.000 stuks aan de man gebracht. Alleen de Fiat Panda was populairder. En ook geinig, het aantal Ypsilons was hoger dan alle VW’s, Kia’s of Toyota’s in Nederland… En nog mooier wordt het als we kijken naar het marktaandeel van de kleine rakker. Da’s echt hoog!

Van alle auto’s die in Italië werden verkocht, was 15,3 % een Lancia Ypsilon. En dat was een record. De best verkochte auto in Nederland, de Volkswagen T-Roc haalde hier een marktaandeel van ruim 2,5 %. Verschilletje, niet?

Lancia komt terug naar Nederland

De huidige Lancia Ypsilon blijft voorlopig niet te krijgen in Nederland, maar eigenaar Stellantis is wel van plan om het merk Lancia terug te brengen naar Nederland. Over twee jaar komt de volledig elektrische Lancia Ypsilon en nog twee jaar later komt er een topmodel, dat tevens elektrisch is

Over 5 jaar zou er zelfs een nieuwe Delta moeten komen, ook elektrisch. Sowieso wil Lancia vanaf dat jaar alleen nog elektrische auto’s verkopen en betekent dat dus dat de huidige Ypsilon dan niet meer zal worden gemaakt.

Maar voor nu maakt dat de Italianen in elk geval helemaal niks uit!