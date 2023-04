Lancia Pu+Ra HPE: zo gaat de nieuwe lichting Lancia’s eruit zien

Geloof het of niet, we hebben gewoon keihard Lancia-nieuws. De Lancia Pu+Ra HPE is een voorbode van wat er komen gaat.

Toen PSA en FCA samensmolten tot Stellantis ontstond er een megaconcern met maar liefst veertien automerken. Je zou verwachten dat er dan wel één of twee merken de nek worden omgedraaid. In ieder geval Lancia, dat alleen nog maar wachtte op de genadeklap.

Comeback

Dat was echter niet wat er gebeurde. Tot verbazing van vriend en vijand besloot Stellantis om Lancia nog een kans te geven. Er is daarom flink geïnvesteerd om het merk een ‘ritorno’, oftewel een comeback, te laten maken. We kregen eerder al een nieuw logo en een vaag designobject te zien, maar nu wordt het iets concreter.

Lancia Pu+Ra HPE

Lancia trekt vandaag het doek van hun eerste nieuwe concept car in 17 jaar tijd. Deze draagt de cryptische naam Pu+Ra HPE en is een voorbode voor het nieuwe Lancia-tijdperk. Dat er dus echt gaat komen.

Stratos

Qua design wordt het geen eenheidsworst bij Stellantis, want de nieuwe designtaal van Lancia is echt iets bijzonders. De algehele vorm en de achterlichten doen denken aan de Stratos, maar de neus is volstrekt uniek.

Grille

De T-vorm op de neus is overigens ook geïnspireerd op het verleden. Dit is namelijk een moderne interpretatie van de klassieke Lancia-grille. We zeggen het er maar even bij, want je had de link zelf waarschijnlijk nog niet gelegd.

High Performance Electric

De naam vereist ook nog wat uitleg. Pu+Ra is de nieuwe designtaal en staat voor Pure en Radical. HPE staat niet voor High Performance Estate, zoals in het verleden, maar voor High Performance Electric. Naast de naam zijn ook de strepen op de achterruit een knipoog naar de Lancia Beta HPE.

Designmeubilair

In het interieur hebben de ontwerpers zich ook uitgeleefd. Volgens het persbericht was het doel om een thuisgevoel te creëren. Waarschijnlijk voelen vooral aliens zich thuis in deze auto, maar het is allemaal geïnspireerd op designmeubilair van Cassina.

S.A.L.A.

Niet te missen is het enorme halfronde scherm, wat de nieuwe S.A.L.A.-interface weergeeft. Dit staat voor Sound Air Light Augmentation. Deze interface gaan we ook terugzien op de productiemodellen, maar dan waarschijnlijk op een iets kleiner scherm.

Eerste Stellancia

Over productiemodellen gesproken: wanneer gaan die komen…? Dat wisten we al langer: volgend jaar moet de eerste ‘Stellancia’ zijn opwachting maken. Dat wordt de opvolger van de Ypsilon, de enige kurk waar Lancia momenteel nog op drijft.

Ypsilon

We hadden natuurlijk graag een nieuwe Stratos gezien, maar een nieuwe Ypsilon is wellicht verstandiger. Deze komt er niet alleen als EV, maar ook nog als hybride. Een nieuwe Delta zit eveneens in de pijplijn, maar die komt pas in 2028. Ergens voor die tijd komt er ook nog een ander model, wat het vlaggenschip wordt. We laten ons graag verrassen.