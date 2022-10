Laatste Lancia Delta Futurista is een geweldige ode

Nostalgie snuiven doe je met de laatste Lancia Delta Futurista.

Even terug in de tijd. In 2018 maakte Automobili Amos bekend de iconische Lancia Delta terug te brengen naar het heden. Een peperduur speeltje van enkele tonnen voor vermogende autoverzamelaars. Een zeldzame machine, want slechts 20 zouden er in totaal gemaakt worden.

Fast forward naar het heden en het moment is daar. De allerlaatste Lancia Delta Futurista is gebouwd. Eigenaren hadden een vrijbrief als het om de configuratie ging. De eigenaar van het laatste exemplaar heeft gekozen voor een geweldige ode aan het verleden. De specificatie is een knipoog naar de Lancia Delta met Martini livery. De wereldberoemde rallyauto uit eind jaren tachtig. Toch wel een stukje gaver dan de zoveelste Porsche.

Het moet een feest zijn om deze auto te besturen. Het gewicht ligt op 1.250 kg, terwijl 330 pk het mogen uitvechten over alle vier de wielen. Je moet er geen ongeluk mee krijgen. Een groot deel van de auto bestaat uit carbon fiber. Peperduur om te vervangen dus.

Het team van Automobili Amos gaat nu niet zitten neusboren nadat de laatste Lancia Delta Futurista is afgeleverd. Het volgende project werd namelijk al vorig jaar aangekondigd in vorm van de Lancia Delta Safarista. Van laatstgenoemde worden er slechts 10 gemaakt. Kortom, ze hebben bij Automobili Amos de komende jaren nog wat te doen.