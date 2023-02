Voor deze Lotus occasion hoef je geen geld te betalen

Huh? Een Lotus occasion waar je geen geld voor hoeft te betalen? Hoe zit dat dan?

Autorijden zoals autorijden bedoeld is. Een zinnetje dat je vaker leest, maar wat niet altijd van toepassing is. Want dan gaat het om een Fiat Uno met dikke wielen ofzo. Of een Golf GTI met snelle striping. Maar hoe anders is dat met deze Lotus occasion…

Want het bovenstaande zinnetje lijkt voor deze Lotus Super Seven geschreven te zijn. Da’s al jaren zo en zal altijd wel zo blijven. Want wat dacht je dan? Een sigaar op wielen die minder weegt dan de zus van @willeme, maar wel met een lekkere motor in het vooronder. Ja, die wil je hebben.

En dat geldt nog meer voor deze Lotus occasion…

Geen geld voor deze Lotus occasion

Want er zijn twee dingen bijzonder aan deze tweedehands racewagen voor de openbare weg. Ten eerste, er zit een motor in die oorspronkelijk niet uit een auto komt, maar uit een motorfiets. Volgens de verkoper hebben ze het blok van een Honda Fireblade erin gelepeld.

Welk type, hoeveel cc en hoeveel pk blijft even in het midden, daar staat niks over in de advertentie. En volgens de RDW heeft deze Lotus occasion een 1600 cc viercilinder, maar zover onze kennis reikt is er nooit een Fireblade met die cilinderinhoud geleverd. Maar goed, het zal alsnog lekker vooruit gaan…

En ten tweede, je hoeft geen geld te betalen als je deze auto de jouwe wil noemen.

Ruilen is ook goed

De eigenaar wil namelijk van deze auto af, maar hoeft niet koste wat het kost van zijn hobby af, wat waarschijnlijk autorijden is. Want als je een andere leuke auto hebt, bijvoorbeeld een Golf, Scirocco of een Audi op benzine, dan wil hij de Lotus ook wel gewoon met je ruilen.

En dat scheelt. Als jij toch al van je VAG-product af wilde, kun je hem dus meteen inruilen voor iets speciaals. Maar mocht je de Lotus wel willen, maar geen Golf ofzo hebben, kun je ook gewoon 16,500 overmaken. Want je hoeft geen geld te geven, maar het mag wel.