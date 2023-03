Opgefriste Volkswagen ID3 is hier en dit is allemaal anders

De Volkswagen ID3 is vernieuwd. De elektrische auto krijgt wat aanpassingen zoals nieuwe technologie en strakkere looks.

De veranderingen zijn niet wereldschokkend. Volkswagen doet het op zijn Duits en de verbeteringen zijn ieder geval op het gebied van de looks minimaal. Misschien ook wel logisch, de auto ziet er nog steeds modern uit en valt in de smaak bij veel klanten. De auto kennen we sinds 2019 en daarom is het wel tijd om hem wat strakker te trekken.

Opgefriste Volkswagen ID 3

De ID3 was de eerste auto dat op het elektrische MEB-platform stond. Voor het Duitse merk dus een hele belangrijke auto. De auto werd relatief goed ontvangen: hij rijdt goed en het bereik is aanvaardbaar. Waar veel mensen wel moeite mee hadden was het interieur en het gebrek aan bedieningsgemak. Volkswagen heeft meerdere keren gecommuniceerd dat het naar klanten luistert en de feedback meeneemt.

Het uiterlijk van de auto is nauwelijks aangepast. We zien kleine aanpassingen zoals een nieuwe bumper aan de voorkant met grotere luchtkoelingen. Dit maakt de Volkswagen ID3 wat agressiever. De zwarte strook onder de voorruit is verwijderd, met verzonken secties aan de zijkanten ziet dat er nu anders uit. De zilveren lijst boven de zijruit is nu standaard. De achterkant heeft een nieuw detail. Bij het oudere model scheen het stuk verlichting dat in de achterklap zat niet, nu wel. Je kunt tevens kiezen uit wat nieuwe kleuren: olijfgroen, helderblauw en zwart.

Interieur

Hier waren de meeste klachten over. Het merkt zegt dat het klachten heeft meegenomen in de ontwikkeling van dit nieuwe interieur. Het lijkt echter verdacht veel op het oude. Er zijn verbeterde materiaalkwaliteiten gebruikt, waaronder zachte, door schuim ondersteunde oppervlakken in de cockpit.

De deurpanelen zijn aangepakt met zachtere en grotere oppervlakken, met meer genereuze handgrepen voor mensen met grote handen. Het interieur van de ID.3 is nu volledig diervrij, met een groot aandeel gerecyclede materialen.

Het ECO -microfibermateriaal van Artvelours dat op de deurafwerkingen en stoelhoezen wordt gebruikt, is bijvoorbeeld gemaakt van 71 procent gerecycled plastic afval.

Verbeteringen aan de ergonomie hebben niet echt plaatsgevonden. Het is nog steeds swipen met de climate control, de grootste bedieningen verlopen bovendien nog altijd via het touchscreen.

De ID3 heeft twee losstaande displays. Een compacte 5,3-inch driver display bediend met touch-bedieningselementen op het multifunctionele stuurwiel en een groter 12-inch touchscreen dat het navigatiesysteem, telefoonfuncties, media, regelt, Assist Systems en voertuiginstellingen. Dit moet nu allemaal sneller werken.

Aandrijving

Niet echt veel nieuws hier. Alle versies van de elektrische auto beschikken over een 204 pk elektromotor. Het accupakket heeft nog steeds 58 kWh met een bereik van maximaal 426 kilometer. Zonde dat dit niet uitgebreid is. De Pro-S versie zien we ook weer terug en heeft 77 kWh en een opgegeven actieradius van 546 kilometer.

In de toekomst gaat er een snellere versie komen, namelijk de GTX. Tevens komt er een nieuwe basisversie met een kleinere accu. Voordeel hiervan is dat de auto hierdoor goedkoper wordt. De nieuwe ID3 moet aan het begin van de zomer al voor je deur kunnen staan. Wellicht een kleine teleurstelling wie hoopte op een grondige facelift.