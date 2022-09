Nieuwe Lancia is dan ein-de-lijk onderweg

Dat heeft eventjes geduurd, maar een nieuwe Lancia is altijd welkom.

Het leven van Lancia hangt aan een zijden draadje. De Italiaanse bouwer van bijzondere automobielen is al decennialang aan het worstelen. De relatief gewone auto’s kregen veel kritiek (“niet bijzonder genoeg”), maar de bijzondere auto’s die ze wél bouwden, kocht niemand. Op dit moment maken ze slechts 1 auto, de Lancia Ypsilon (van de ‘846’-generatie), die sinds 2011 in productie is.

Er zal dus echt snel iets moeten gebeuren. Lancia verkoopt zo’n 3.000-4.000 exemplaren per jaar (check Carsalesbase voor alle cijfers van de afgelopen jaren, erg interessant). Want ondanks dat de Ypsilon bijna net zo goed verkoopt als Alfa Romeo en Jaguar bij elkaar, moet er wel iets gebeuren.

Nieuwe Lancia Aurelia

Het eerste wapenfeit staat gepland voor 2024 in de vorm van een nieuwe Ypsilon. Dat zal de laatste auto van het merk worden welke niet geheel elektrisch is.

De auto’s die Lancia daarna introduceert, zullen allemaal elektrisch zijn. De eerste is de Lancia Aurelia, die in 2026 op de markt verschijnt. Dat is een D-segment auto, dus min of meer de opvolger van de Lybra die in 2005 uit productie ging.

Omdat het Italiaanse merk moet overleven, zal het uiteraard een elektrische crossover worden. Dat Lancia de mode volgt in plaats van trends set is een beetje krom, maar het zij ze vergeven. Die generieke rijdende zitpillen zijn nu eenmaal heel erg populair.

Crossover tussen crossover en een crossover

Het zal overigens echt een crossover zijn, dus een samenvoeging van diverse koetswerkvarianten en niet direct een SUV-achtige. Een soort Citroën C5 X lijkt aannemelijk. De lengte is al wel bekend: precies 4,6 meter lang.

De grille zal volledig verlicht zijn, aldus een belofte van de nieuwe Lancia-designer Jean-Pierre Ploué. Qua koplampen haalt hij de inspiratie bij de Fulvia concept uit 2003 (afbeelding boven) vandaan. Het idee klinkt een beetje als de Lancia Gran Turismo concept uit 2002, (zie hoofdfoto en gallery onder).

Interieur USP nieuwe Lancia

Lancia moet echt los gaan bij het interieur. Ze hebben Mercedes-Benz als maatstaf gesteld als het gaat om de combinatie van design en materiaalgebruik. Lancia zal zich uiteraard laten inspireren op de luxe interieurs die ze zelf hebben gemaakt de afgelopen jaren.

In technisch opzicht is er niet heel veel bekend, maar wel dat de auto hoogstwaarschijnlijk op het STLA-platform en niet de oudere EMP2-architectuur. Dit klinkt redelijk bekend in de oren, aangezien ook Alfa Romeo een soortgelijke weg gaat bewandelen. Het grote verschil is de inborst. Een Alfa Romeo is strak, sportief en atletisch, een Lancia is luxe, stijlvol en comfortabel.

Accupakketten

Met het grootste accupakket (104 kWh) moet je zo’n 700 km kunnen afleggen. Het kleinste accupakket (87 kWh) zal overigens ook geen verkeerde range hebben, dunkt ons. Er komen versies met één motor en met twee motoren (en dus vierwielaandrijving). Het feest begint bij 204 pk (toevallig is dat 150 kW) en het feest stopt pas bij 449 pk (toevallig is dat 325 kW).

Dat is overigens niet het enige waar Lancia aan werkt op het moment. In 2028 staat namelijk de compleet nieuwe Lancia Delta op het programma. Als Lancia dit kan uitvoeren, dan heeft het merk in relatief korte tijd weer een attractief en modern gamma waarop verder gebouwd kan worden.

Dat moet ook wel, want alle Stellantis-merken hebben 10 jaar de tijd gekregen om zich zelf te bewijzen. Ondanks de keurige verkoopcijfers van de Ypsilon, hoeft het geen betoog dat de situatie bij Lancia het meest nijpend is.

