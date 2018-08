Land Rover denkt aan trouwe viervoeter

Who let the dogs out?

Land Rover doet het goed tegenwoordig. Het merk begon ooit met een slechts één model, de Land Rover die wij nu ‘Defender‘ noemen. In de jaren zijn daar diverse modellen bijgekomen als de Range Rover (special), Discovery, Freelander en diverse derivaten. Op dit moment zijn er 6 modellen en bijna zonder uitzondering zijn deze behoorlijk luxe uit te voeren voor de menselijke inzittenden. We zeggen expres menselijke inzittende, want Land Rover heeft een nieuwe doelgroep gevonden: de Canis lupus familiaris, ofwel de hond.

Het is vandaag ‘International Dog Appriciation Day’ (echt waar) en dus acht Land Rover het tijd om de trouwe viervoeter extra in het zonnetje te zetten. Uiteraard draait de marketingmachine op volle toeren en is het de bedoeling dat de Land Rover eigenaren de knip gaan trekken om hun Harige Harry’s het extra gerieflijk te maken aan boord van de Land Rover. Zo zijn er items verkrijgbaar als een ‘niet lekkende’ waterbak, diverse matten en een bench. Dit paketje kost gezamenlijk zo’n 460 dollar, Europese prijzen zijn nog niet bekend.

Er is ook een luxer pakket om de hond ook te laten genieten van het ware ‘Range Rover-gevoel’. Het pakket kost maar liefst 1.140 dollar, maar daar krijg je wel wat voor terug. Wat te denken van een draagbare hondendouche, scheidingsnet, een soort hondenmatras en een heuse loopplank. Kortom, allemaal must-have voor de honden liefhebbende Land Rover bestuurder. Wanneer de accessoires in Nederland leverbaar zijn, is vooralsnog niet bekend.