Deze M5 Touring heeft 5,5 keer de wereld rondgereden

Daar kunnen vast nog wel wat plezierige kilometers bij.

Stel: je kan maar een auto kopen die alles kan doen: oma ophalen van het station, op vakantie gaan, af en toe een trackday, zakelijke ritjes en boodschappen doen. Oh, en het budget is precies 23.500 euro. Wat zou jij dan kopen? Vandaag opteren wij voor deze alleskunner, de M5 Touring van de ‘E61′-generatie. BMW en snelle stationwagons is niet zo’n gelukkig huwelijk. Slechts twee keer durfde BMW het aan om een Touring aan te bieden van een M-product. De eerste was de M5 E34. Deze werd in 1992 toegevoegd aan het gamma en was helaas niet een groot succes, er werden slechts 891 van verkocht. Schandelijk weinig voor zo’n gave auto. Bij de opvolger van de E34, de E39 M5, bleef een M5 Touring achterwege (ondanks dit lekkere prototype). In de tussentijd vergaarde Audi enorme populariteit met snelle stationwagons als de S4, RS4, S6 en RS6. Zelfs als er keuze was, ging de fijnproever voor frontovergang en onderstuur voor een ‘Avant’.



Fotocredit: @e34m5touring

Wellicht raakte BMW door Audi’s succes tóch gemotiveerd om toch weer een stationwagon te produceren op basis van een M-product. Met de facelift in 2007 van de reguliere 5 Serie en M5 kwam er wederom een M5 Touring. Je zou verwachten dat het wél een succes zou zijn, maar wederom viel het resultaat een beetje tegen. Er werden slechts 1.025 stuks van gebouwd. Nauwelijks meer dan de E34 M5 Touring, dus. Voor de context, van de sedan werden er 19.564 gebouwd.

Mocht je op zoek zijn naar een leuke gebruikte M5 Touring, dan kunnen we je teleurstellen. Ze zijn schaars en de exemplaren die te koop staan, zijn zeer prijzig. Het is een klassieker in de dop volgens de verkopers. Je bent al gauw 50 tot 60 mille kwijt voor zo’n ruimtewonder met V10. Dit exemplaar is een stukje goedkoper. Dat heeft te maken met de kilometerstand, want met deze M5 is daadwerkelijk gereden. De auto komt uit 2007 en heeft in 11 jaar tijd 220.000 kilometers erop zitten.

De auto ziet er niet meer uit als nieuw, maar daar is de prijs dan ook naar. Op onderhoud lijkt niet bezuinigd te zijn. Beter dat dan andersom. De auto is gespoten in Monacoblau metallic en heeft een Silver Stone interieur. Aan het interieur is helaas wel te zijn dat de E61 een wat oudere begint te worden. De televisieschermen zien er hopeloos ouderwets uit en heel erg luxe komt het interieur verder niet over, ondanks dat bijna elke denkbare optie aanwezig lijkt te zijn. Gelukkig maakt die epische V10 met 507 pk op de achterwielen veel goed. Kopen? De advertentie check je hier.

Met dank aan Rick voor de tip!