Land Rover Defender (1990 – 2016) – occasion video & aankoopadvies

Op zoek naar een Britse alleskunner met een rijke historie?

De Land Rover Defender vond in 1990 zijn oorsprong in de toen geproduceerde Land Rover 90 en 110, getallen die losjes gebaseerd waren op de wielbasis in inches. Omdat het merk in 1989 de Discovery op de markt bracht (op basis van de Land Rover 130) leek het Land Rover verstandig het kleinere model ook een eigen naam te geven. Vandaar dat de 90 en 110 voortaan de naam Defender kregen. De Defender heeft echter zijn basis in de Land Rover Series 1, die in 1948 op de markt kwam.

De Defender is een offroader, ontwikkeld om woestijnen en jungles mee te trotseren. In 2016 rolde het laatste exemplaar van de band. Althans, dat dachten we. Want in januari 2018 werd er toch weer een speciale limited edition Land Rover Defender aangekondigd, met in het vooronder een dikke V8. De Defender is blijkbaar niet te stoppen.

Belangrijkste om te weten zijn de getallen: zoek je een korte wielbasis dan wil je een Defender 90, heb je een familie of gewoon graag meer ruimte, dan kies je voor een 110 met lange wielbasis. De 110 was leverbaar met maximaal negen zitplaatsen. Verder kun je kiezen voor een Station Wagon (vast dak en ruiten achter), Hard Top (vast dak met stalen zijkant, de ‘bestelbusversie’) of de Pick Up (met laadbak). Verder zijn er vele speciale uitvoeringen, maar die zijn vaak op maat gemaakt voor bijvoorbeeld de brandweer, het leger of een boswachter. Keuze genoeg in ieder geval!

Motorisch gezien is de Land Rover Defender vooral voorzien van diesels, maar er zijn ook wat benzinemotoren de revue gepasseerd.

Aanbod op AutoTrack

Op Autotrack.nl worden momenteel ruim 100 Defenders aangeboden, waaronder ook nog een paar oudere 90’s en 110’s. Dat de Defender nog altijd populair is mag duidelijk zijn, vraagprijzen beginnen rond de 10.000 euro en lopen op tot ongeveer 150.000 euro.

Pluspunten

Onwijs capabel apparaat buiten het asfalt

Stoer voorkomen

No-nonsense techniek

Aandachtspunten

Uiteraard zijn er wat algemene zaken om rekening mee te houden. Om te beginnen: de Land Rover Defender is tientallen jaren in vrijwel ongewijzigde vorm gebouwd. Vrijwel alles is voor deze auto’s nog steeds goed te krijgen, mede dankzij een enorme fanbase. Maar er wordt ook mee gerommeld: het chassis is simpel te voorzien van nieuwere technieken, een andere body en/of ander interieur. Zorg dus dat je de auto echt goed natrekt voordat je hem koopt.

Het heeft ook zijn voordelen, die ladderchassis-setup. Er zijn veel bedrijven die op basis van een oud chassis(nummer) een volledig nieuwe auto op kunnen bouwen, volledig naar klantenwens. De duurst aangeboden Defender op moment van schrijven is een supermoderne auto met minder dan 15.000 km op de teller en een moderne V8 in de neus. Maar op het kenteken staat 1988. Kortom: weet wat je koopt, trek alle nummers na (chassis, motor, kenteken) en kies een auto met aantoonbare historie. De auto moet elk jaar een onderhoudsbeurt gehad hebben. Of neem een wilde gok, YOLO! Oh, en als je op zoek bent naar rust en comfort: koop geen Defender. Zelfs de modernste auto’s zijn tamelijk spartaans en rumoerig.

Verder zijn er zoals gezegd veel specialisten. En er is nog altijd een uitgebreid dealernetwerk. Zeker in het geval van een wat oudere auto: laat een aankoopkeuring doen als je er zelf niet al teveel van weet.

Aandrijflijn

De motoren zijn redelijk solide, maar check of distributieriemen op tijd vervangen zijn.

Bij oudere motoren zou ook de koppakking een keer vervangen moeten zijn. Is dit niet het geval, houd er dan rekening mee dat die een keer aan de beurt is.

Check goed of de turbo zijn werk nog netjes doet.

Als de auto moeilijk schakelt heb je waarschijnlijk te maken met een kapotte synchromesh.

Bonkende geluiden bij het wegrijden duiden meestal op een versnellingsbak die op het eind van zijn levenscyclus begint te raken.

Check goed of alle differentiëlen hun werk goed doen door de locks in te schakelen. Als deze niet goed werken staat je potentieel een dure reparatie te wachten in de nabije toekomst.

De wielophanging mag geen rare geluiden maken. Gebeurt dit wel dan moeten er waarschijnlijk draagarmen vervangen worden.

De oliepomp van de TD5 gaat soms stuk, waardoor de hele motor in de soep kan lopen.

In geval van de V8: check of er geen olie in de koelvloeistof zit, of dat er koelvloeistof lekt.

De TD5 motor heeft vaak last van barsten in de cilinderkop.

Onderstel

Roest. Roest roest roest. Met name op het ladderframe kan dit een probleem zijn. En denk niet dat een jonge auto dit niet heeft: als een auto bijvoorbeeld al veel terreinactie gezien heeft kan een kleine beschadiging zomaar uitlopen op roest. Bovendien is de afwatering van het chassis aan de achterzijde van de auto niet optimaal, waardoor ook roest kan ontstaan. Goed checken dus!

Als je toch al onder de auto kijkt: check of er geen gekke beschadigingen aan onderstel, chassis of wielophanging te vinden zijn. Zeker bij auto’s die veel buiten het asfalt gebruikt zijn.

Exterieur

Deuken zijn geen probleem in het aluminium plaatwerk, dat geeft alleen maar karakter. Maar de stalen delen (zoals de deurframes) zijn wel gevoelig voor roest na beschadiging.

Interieur

Check goed of er geen vochtige plekken in het interieur zijn. Meest voorkomende oorzaken: slecht passende rubbers van de voorruit of het zonnedak.

Elektronica

Onder de bestuurdersstoel zit (bij auto’s tot 2001) een geel relais. Dit is voor de ECU, maar is niet goed vastgezet. Door trilling kan het relais beschadigd raken, waardoor de motor af kan gaan slaan.

